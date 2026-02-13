Metropol: Magyar Péter ukrán alvilági szórakozóhelyen tartott privát luxuspartit

A Tények beszámolója szerint a Tisza Párt elnöke csütörtökön beismerte, hogy 2024 augusztusában, frissen megválasztott uniós képviselőként lényegében egy belvárosi drogos buliban járt. Magyar Péter azután tett közzé videónyilatkozatot, hogy a sajtóban megjelent egy hálószobát ábrázoló fénykép. Ebben arról beszélt, hogy 2024. augusztus 2-án egy tiszás rendezvény után találkozott korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel. Hajnali öt óra körül együtt mentek fel egy belvárosi lakásba, ahol házibuli volt. Megérkezésükkor az ingatlanban – állította Magyar – több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Ő – mondta a Tisza-vezér – nem nyúlt az asztalon lévő dolgokhoz, nem fogyasztott kábítószert.

A Metropol akkor arról számolt be, hogy értesüléseik szerint

Magyar Péter egy budai luxus-szórakozóhelyen tartott zárt körű rendezvényt, amelyet a lap az alvilághoz köthetőként jellemzett.

A részvétel előzetes regisztrációhoz és befizetéshez volt kötve. A beszámoló szerint a klub exkluzív és „speciális” szolgáltatásokat kínál.

A szórakozóhely korábbi tulajdonosa Vizoviczki László volt, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítéltek. Ügyében többéves nyomozást követően a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott ítéletet folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt.

A Metropol azt is írja, hogy

Vizoviczki után a szórakozóhely az ukrán milliárdos Uszikov család tulajdonába került. A lap szerint Magyar Péter velük vette fel a kapcsolatot.

Az említett család egyik tagja, a jelenleg is börtönben lévő Uszikov Alex, akit korábban Turek néven is ismertek. A róla szóló információk szerint 2022 januárjában egy budai ingatlan teraszában elrejtett fegyvereket és lőszereket foglaltak le a rendőrök. A hatóságok géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket és tizenegy kézigránátot találtak. A fegyvereket egy olyan férfi ingatlanában találták, aki kapcsolatban állt Uszikov Alexszel. A fegyverarzenált a Turek néven ismert személyhez és ahhoz a bűnszervezethez kötötték, amely több alvilági leszámolásban vett részt Szlovákiában.

Korábban azért fogták el, mert a rendőrség szerint ő rendelte meg egykori barátja, az 1999-ben megölt Döcher György meggyilkolását. A szlovák hatóságok gyanúja szerint köze lehetett az 1999. március 25-én történt dunaszerdahelyi eseményekhez is, amikor három fegyveres a Fontána étteremben tíz embert – köztük Pápay Tibort – lelőtt. A támadáshoz használt fegyverek nem kerültek elő.

Az Origo beszámolója szerint

a Lock tulajdonosai rövid időre a klub honlapján is közzétették a tiszás rendezvényt, amelyet később eltávolítottak ugyan, de a Google archiválta a felhívást.

A Metropol úgy tudja, hogy Magyar Péter a rendezvényt pénzgyűjtésre is szánta: a résztvevők előzetesen megvásárolt, 10 000 forintos VIP-jeggyel juthattak be a klubba. A helyszín szolgáltatásai között szerepel elkülönített VIP-helyiségek biztosítása, jellemzően legénybúcsúk számára.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)