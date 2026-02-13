Megérkeztek a hadijelentések, három civil hunyt el Volgográdban ukrán támadások során

A hirado.hu hírfolyama az orosz–ukrán háború legújabb fejleményeiről.

Hadiüzemek és energetikai létesítmények támadásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Egy tömeges és hat csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, a hadsereget ellátó energetikai, üzemanyag- és közlekedési infrastrukturális létesítményekre, haditechnikát és rakétatüzérségi fegyvereket tároló raktárakra, katonai repülőterekre, csapásmérő drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire az elmúlt hét folyamán – közölte pénteken a moszkvai védelmi tárca, írta az MTI.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen négy települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 8500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel kilenc harckocsit – köztük három német Leopard tankot – és 116 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, öt Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, 28 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 39 rakétáját, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1243 repülőgép típusú drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Volgográdban három civil megsebesült.

Zelenszkij nem hitt Bidennek

2022-ben Joe Biden akkori amerikai elnök figyelmeztette Volodimir Zelenszkijt az orosz föderáció közelgő inváziójára, de az ukrán vezető figyelmen kívül hagyta ezt az információt, és nem mozgósította a hadsereget – írja a Strana Today.

Vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása – akárhogy csűri csavarja Brüsszel, ez a rendkívüli uniós csúcs egyik legfontosabb kérdése

Erről Orbán Viktor beszélt, úton a találkozó helyszínére. A Patriótának adott interjújában kifejtette: az amerikaiak által kezdeményezett békét az európaiak elutasítják. Az Unió ennek ellenére eldöntötte, hogy háborúba megy.

Orbán Viktor: Ne másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra

Miért olyan fontos Putyinnak a Donbasz maradék része?

A béketárgyalások egyik legkeményebb és legérzékenyebb pontjává vált a Donyecki terület még ukrán kézen lévő része. Bár Moszkva több más ukrán régióra is igényt tart, az orosz vezetés jelek szerint különösen ragaszkodik a Donbaszhoz olyannyira, hogy elemzők szerint akár a háború lezárása is ezen a területen múlhat – írja a The New York Times.

Egyre több uniós vezető támogatja a párbeszédet Vlagyimir Putyinnal – jelentette ki az osztrák kancellár

Az Európai Unió tagállamainak egyre több vezetője támogatja a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki csütörtökön Christian Stocker osztrák kancellár a belgiumi Bilzenben – az Alden Biesen-kastélyban – tartott rendkívüli uniós csúcstalálkozót követően.

Szijjártó Péter: Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba

Ukrajna folytatja durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

Dróntámadás érte Odesszát

Az odesszai régióban egy ember meghalt, hat további megsérült egy orosz dróntámadás következtében. Odesszát is több találat érte, akadozni kezdett az áram-, a hő- és a vízellátás – írja a Strana Today.

Oroszország továbbra is polgári célpontokat és az energetikai infrastruktúrát támad

Miközben az Egyesült Államok kitartóan azért dolgozik, hogy a háború igazságos és tartós véget érjen, Oroszország továbbra is polgári célpontokat és az energetikai infrastruktúrát támadja. Ezért létfontosságú, hogy a NATO- szövetségesek és a partnereink folytassák Ukrajna támogatását, és kifizessék az Ukrajnába küldött amerikai eszközöket – fogalmazott Mark Rutte, aki Ukrajna biztonságát a NATO ügyének nevezte.

Mark Rutte: Ukrajna védelme a NATO-országokat is érinti

Több mint 150 drónt és egy rakétát vetett be ukrajnai célpontok ellen az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 154 drónnal és egy rakétával támadta Ukrajnát péntekre virradóra, a támadásnak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóházakban és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)