Lavina sodort el síelőket a francia Alpokban, hárman életüket vesztették

Három síelő életét vesztette pénteken a francia Alpokban, amikor egy lavina elsodorta őket a Val d’Isere síközpont közelében, ahol a lavinaveszély továbbra is nagyon magas.

A hóomlás hat síelőt sodort el, közülük négyen edző kíséretében voltak – olvasható a sípark nyilatkozatában.

„A mentők gyors beavatkozása ellenére hárman életüket vesztették. Mindannyian rendelkeztek a lavinaáldozatok keresésére szolgáló rendszerekkel” – közölte a sípark.

Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A francia Alpok ezen területén jelenleg nagyon magas (5-ös skálán 4-es) a lavinaveszély

– emlékeztetett a síközpont, amely arra figyelmeztette a látogatókat, hogy maradjanak a biztonságos és kijelölt területeken.

A Nils vihar csütörtöki átvonulása Franciaországban nagyon erős havazást hozott, átlagosan 60–100 centiméter friss hó esett, s helyenként még több is a Mont Blanc környékén a Météo-France jelentése szerint.

A francia meteorológiai intézet a legmagasabb szintű, vörös riasztást adta ki lavinákra az érintett Savoie megyében, ami Franciaországban rendkívül ritka döntés, mindössze két másik eset történt a rendszer 25 évvel ezelőtti bevezetése óta.

A kockázat miatt

a francia Alpokban csütörtökön több síközpont úgy döntött, hogy teljesen vagy részben lezárja a sípályáit.

A lavinaveszély szintje pénteken továbbra is magas az Alpokban, és „a hóréteg nagyon instabil, különösen 1800–2000 méteres magasságban. Ezért a lavinák könnyen beindulhatnak egy síelő vagy túrázó által, és nagyon nagy hómennyiségeket mozgathatnak meg” – figyelmeztetett a Météo-France.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jean-Christophe Bott)