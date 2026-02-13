Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert, felidézte sorozatos botrányait a politikai elemző

„Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni” – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjúban.

„Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Ez a személy, Magyar Péter tele van zűrös ügyekkel. Lakossági gyűléseken rákiabál az éppen a templomból vonuló menetre, és azt mondja nekik, szégyelljék magukat”

– hívta fel a figyelmet.

Személyes emlékeiből felidézte, hogy tavaly szeptemberben egy nagykátai gyűlésen a Tisza-vezér „megszégyenített egy szőke hajú, kedves hölgyet, akinek a kérdését Magyar Péter félreértette, és támadónak értékelte. Megszégyenítette a hölgyet mindenki előtt”.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)