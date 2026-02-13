Képregényt indít a „Janus-arcú tisza-vezérről” a Nemzeti Ellenállás Mozgalom – Videó

„Én, a kétarcú” címmel indít képregényt Magyar Péterről a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM).

A kezdeményezést a közösségi médiában jelentette be február 13-án a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

A kiadvány célja, hogy leleplezzék a Tisza-vezér Janus-arcúságát, hamis, kettős politikáját.

„Itt van ez az ember, Magyar Péter. Itthon kínosan ügyel rá, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük” – fogalmaztak a kiadványt beharangozó bejegyzésükben.

Kiemelték, hogy a Tisza vezére már rég lepaktált Brüsszelben a főnökeivel, Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel. Támogatásukért cserébe pedig

a Tisza EP-képviselői felvették az ukrán zászlós pólót, megtapsolták Zelenszkijt, és aláírták a migrációs paktumot is.

„Lepaktáltak a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is. Kérésükre Magyar Péter bankárt és energialobbistát is csapatába vett, akik egyből

kikotyogták, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat, és eltörlik a bankadót”

– mutattak rá a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) posztjában.

„Magyar Péter kétarcú. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, a hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal” – tették hozzá, kiemelve azt is, hogy minderről itthon a tiszások nem számoltak be.

„De hiába akarják eltitkolni előlünk, ez nem fog menni, mert most képregényt indítunk, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter valódi története. Ő a kétarcú!” –hangsúlyozták.

A kiadványt március 2-tól lehet kapni a boltokban, de aki regisztrál a ketarc.hu honlapon, annak el is postázzák az előzetest.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítói Lajkó Fanni, Apáti Bence és Szűcs Gábor a Patrióta Extrában további részleteket árultak el a képregényről.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)