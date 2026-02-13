Három halálos áldozata van a Budakeszin történt tűzesetnek

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, több embert és három gázpalackot is kihoztak az épületből.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője péntek reggel azt közölte az MTI-vel, hogy több mint 40 kollégája 18 menőautóval a tömeges baleseti protokoll szerint vonult a helyszínre.
A baleset miatt 22 embert láttak el, közülük négyen életveszélyes, hárman súlyos, tizenöten pedig könnyű sérülést szenvedtek.
A sérülteket nyolc budapesti kórházba vitték – tette hozzá.
Budakeszi, 2026. február 13.
Tûzoltó egy kigyulladt kétszintes épület leégett tetõzetén Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án. A lángokat kora reggelre elfojtották. A mentõszolgálat szóvivõjének tájékoztatása szerint kollégái 22 embert láttak el, négyen életveszélyes sérülést szenvedtek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje azt közölte az MTI érdeklõdésére, hogy az épület romjai között három halottat találtak.
MTI/Máthé Zoltán
Budakeszi, 2026. február 13.
Budakeszi, 2026. február 13.
Budakeszi, 2026. február 13.
Budakeszi, 2026. február 13.
Budakeszi, 2026. február 13.
Tűzoltók egy kigyulladt kétszintes épületnél Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án. A lángokat kora reggelre elfojtották. A mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint kollégái 22 embert láttak el, négyen életveszélyes sérülést szenvedtek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt közölte az MTI érdeklődésére, hogy az épület romjai között három halottat találtak.
MTI/Máthé Zoltán
Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője péntek délelőtt azt közölte az MTI-vel, hogy az épület leszakadt födémje alatt az átvizsgálás során három – két férfi és egy női – holttestet találtak a kollégái.
Kiemelt kép: Tűzoltóautó egy kigyulladt kétszintes épületnél Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
