Három halálos áldozata van a Budakeszin történt tűzesetnek

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában – közölte a katasztrófavédelem péntekre virradó éjszaka az MTI-vel. A lángokat kora reggelre elfojtották. A mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint kollégái 22 embert láttak el, négyen életveszélyes sérülést szenvedtek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt közölte az MTI érdeklődésére, hogy az épület romjai között három halottat találtak.

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, több embert és három gázpalackot is kihoztak az épületből.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője péntek reggel azt közölte az MTI-vel, hogy több mint 40 kollégája 18 menőautóval a tömeges baleseti protokoll szerint vonult a helyszínre.

A baleset miatt 22 embert láttak el, közülük négyen életveszélyes, hárman súlyos, tizenöten pedig könnyű sérülést szenvedtek.

A sérülteket nyolc budapesti kórházba vitték – tette hozzá.

Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője péntek délelőtt azt közölte az MTI-vel, hogy az épület leszakadt födémje alatt az átvizsgálás során három – két férfi és egy női – holttestet találtak a kollégái.

Kiemelt kép: Tűzoltóautó egy kigyulladt kétszintes épületnél Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)