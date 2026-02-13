Hack Péter: Európa sorsát meghatározó lesz az áprilisi választás

A legnagyobb horderejű választás lesz áprilisban 1990 óta Magyarországon, Európa sorsát meghatározó választás lesz – jelentette ki Hack Péter jogász pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikóval, a csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Hack Péter azt mondta: nem pusztán arról döntenek majd a magyar választók, hogy ki fog kormányozni,

a választásnak geopolitikai jelentősége lesz.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok is nagy hangsúllyal foglalkozik a magyarországi választással, az Európai Bizottság „szinte intenzíven” részt vesz a kampányban – jegyezte meg.

Közölte, az európai „mainstream elit” és sok európai globalista állam- és kormányfő is azt gondolja, hogy egy olyan Európa lesz újra erős, ahol a tagállamok nem tudják megakadályozni a közös cselekvést, ahol az Európai Bizottság elnöke a tagállamok megkérdezése nélkül tud döntéseket hozni.

A patrióta tömbbe tömörült szuverenisták szerint viszont Európa úgy lesz erős, ha a tagállamok erősek és a sorsukat befolyásoló döntések helyben születnek.

Ez a küzdelem történelmi léptékű változásokat eredményezhet, és a magyarországi választás eredménye vagy az egyik, vagy a másik oldalt erősíti meg – jelentette ki.

Hozzátette, nem véletlen, hogy a Tisza Párt nem a patriótákhoz, hanem az Európai Néppárthoz akart csatlakozni – fogalmazott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) professzora.

Úgy látja, a választások az egész világon sokkal inkább érzelmi motiváltságúak, és az indulatkeltés nagyon veszélyes. Az egyszerű többséges győzelem kritikusabb helyzetet teremthet.

Problémát jelenthet, ha sem a Fidesznek, sem a Tiszának nem lenne száz képviselője, és a Mi Hazánk Mozgalomnak kellene eldöntenie, hogy ki alakíthat kormányt; ez a három párt a legesélyesebb a mostani közvélemény-kutatás szerint – vázolta fel, hozzáfűzve:

egy szoros választási eredmény konfliktushelyzetet eredményezhet.

Hack Péter szerint előre látható, hogy a Fidesz győzelme esetén meg fognak jelenni azok a kritikák, amelyek szerint „nagyon a kormánynak kedvezett a talaj, a választási rendszerbe bele lehetett nyúlni”. Ha a Tisza Párt egyszerű többséggel nyerné meg a választást, akkor az azt jelzi, hogy a választók kormányváltást akarnak, a minősített, kétharmados többségű győzelem pedig azt, hogy a választók rendszerváltást akarnak. Ha nincsen a párt mögött rendszerváltó választói támogatás és mégis rendszerváltást akar végrehajtani, akkor súlyos alkotmányos válsághelyzet jöhet létre – közölte.

Ha az egyik oldal a saját igazának a birtokában átlépi a határokat, akkor a másik oldal is át fogja lépni, és ez „polgárháborús helyzetet hoz létre” – fogalmazott Hack Péter.

Rámutatott arra: világlátásbeli különbség van a két oldal között. A liberálisok az intézményekben, a populista demokraták – ahova Donald Trumpot és Orbánt Viktort is sorolta – a személyi kvalitásban, a lojalitásban hisznek. Ha Orbán Viktor be akarná betonozni a hatalmat, ahogy régóta állítják, akkor most arányos választási rendszer szerint választanánk, belátható időn belül senkinek nem lenne kétharmada. Mégsem ezt tették: megnyitják azt lehetőséget, hogy a választók többsége úgy döntsön, jöjjön egy új rendszer – mondta.

A Tisza Párt kétharmados győzelmet szeretne, viszont ha ez nem lesz meg, akkor egyetlen akadémikus vagy jogászprofesszor sem hatalmazhatja fel őket arra, hogy népakarat hiányában végrehajtsák azt, amit egyébként csak népakarat birtokában tehetnek

– hangsúlyozta.

Hack Péter kijelentette: Magyarországon, ha válság van, annak kezelésére nem rendelkezünk kellő eszközökkel.

A Tisza Párt programjában szerepel, hogy ugyanaz a személy csak két cikluson át lehessen miniszterelnök – hangzott el a műsorban. Hack Péter erre azt mondta, az Egyesült Államok mintáját követő elnöki rendszerekben jó szabály, hogy két ciklusnál tovább nem lehet valaki elnök; a kormányzói, miniszterelnöki vagy kancellári rendszerekben, ahol tulajdonképpen bármikor leválthatók, a kvalitások döntsenek.

Hack Péter arról a feltételezett videóról, amely vélhetően Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről és korábbi barátnőjéről, Vogel Evelinről készült egy szobában, azt mondta: a videó elkészítése és közzététele csak bűncselekmény útján lehetséges. Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter számára ez okoz-e szavazatvesztést, azt mondta: ez attól is függ, hogy mi kerül nyilvánosságra. Ha olyan dokumentum kerülne elő, ami arra utal, hogy Magyar Péter kábítószert fogyasztott volna, az bűncselekmény gyanúját vetné fel – mondta Hack Péter.

Hack Péter azt mondta: az igazán nagy kérdés, hogy a választók többsége akar-e változást áprilisban a választáson. Ha igen, azt nagyon nehéz megállítani, de ha nem vagy szoros az eredmény, akkor ennek az ügynek lehet választást befolyásoló hatása is – jegyezte meg.

Kiemelte, hogy

a mostani kampány minden korábbinál indulatosabb.

A videó ügye pedig szerinte nem az utolsó, ami „feszült helyzetet” okoz a választásokig hátralévő időben.

