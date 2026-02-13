Eltűntként keresi a rendőrség Pesty Lászlót, napok óta nem látták

Eltűnés miatt körözést adott ki a rendőrség Pesty László dokumentumfilmessel, a Pesty Fekete Doboz alapítójával szemben.

A rendőrségi honlapon közzétett információk szerint a körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el,

és Pesty Lászlót utoljára február 9-én, hétfőn látták.

A honlapon fotó ugyan nincs róla, de a megadott adatok (pl. születési dátum) alapján úgy fest, hogy valóban a dokumentumfilmest tűnt el, nem pusztán névegyezésről van szó. A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri az eltűnt személyt, tegyen bejelentést.

Pesty László a rendszerváltás idején vált ismertté dokumentumfilmesként. Az utóbbi években, a Székely Nemzeti Tanács kampányfőnökeként is tevékenykedett, valamint létrehozott egy korrupcióellenes kezdeményezést is Gerilla.hu néven (a szóban forgó domain azóta már nem elérhető, és a Gerilla.hu Facebook-oldalán is közel két éve tettek közzé bejegyzést utoljára).

A telefonszámán már nincs előfizető, az e-mailje sem működik – és többen arról írtak korábban, hogy nincs jó állapotban.

A Telex megpróbálta elérni Pesty Lászlót az általuk ismert telefonszámán, de azon előfizető nem volt kapcsolható. Az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett válaszul.

Ráadásul a közösségi médiában már az utóbbi hónapokban is arról írtak többen, hogy Pesty László nincs jó állapotban. Csintalan Sándor még egy nyílt levelet is írt emiatt Orbán Viktornak,

amelyben úgy fogalmazott, hogy Pesty László „nehéz időket” él át.

„Teszem hozzá, az esendőnek a kérés nagy szégyen, könnyen meg lehet tudni, hogyan is lehet segíteni neki esendőségében. Nekem többre nincs képességem […] Megérdemli a támaszt a segítséget” – írta a levélben Csintalan, amelyet a közösségi oldalán is megosztott.

Kiemelt kép: Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnökeként a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló sajtótájékoztatón Ópusztaszeren 2020. augusztus 18-án (Fotó: MTI/Rosta Tibor)