Első fokon 7 év börtönbüntetésre ítélték a gazdasági csalással vádolt Czeglédy Csabát

Első fokon hét év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Czeglédy Csaba szombathelyi független önkormányzati képviselőt.

A gazdasági csalással vádolt politikus Facebook-posztjában azt írta, az ítélet akár 20 év is lehetett volna, és kiemelte: „nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében”. Czeglédy szerint az ügy „nagyon gyenge lábakon áll, hogy ilyen jelentős politikai nyomás mellett csak ennyit szabott ki a bíróság”.

A büntetőeljárás kilenc éve zajlik a képviselő ellen.

A vád szerint Czeglédy 2011 és 2017 között, a diákmunka-közvetítéssel foglalkozó cége vezetőjeként társaival egy olyan céghálózatot hozott létre, amelynek célja az adóelkerülés volt. Az ügyészség szerint a bűnszervezet 6,2 milliárd forint kárt okozott az állami költségvetésnek.

Czeglédyt és társait üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolják.