Egyre erősebb nemzetközi dimenziót kap a magyar választási küzdelem a Mesterterv szakértői szerint

Magyar Péter drogos bulija, a vaduló Ukrajna és a gödi álhírbotrány is terítékre került a Mesterterv legfrissebb adásában, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték a magyar belpolitika legfrissebb fejleményeit.

A beszélgetés kiindulópontja egy, a nyilvánosságban megjelent rejtélyes online tartalom volt, amelyre reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megszólalt, új kommunikációs helyzetet teremtve a kampányban.

A műsor második felében a gödi akkumulátorgyár ügye került fókuszba, miután egy ellenzéki sajtótermék súlyos állításokat fogalmazott meg. A kormány részéről Szijjártó Péter peres eljárást helyezett kilátásba, ami jogi pályára terelte a konfliktust. A műsor résztvevői azt is megvitatták, hogy a kampányban milyen politikai logika mentén jelennek meg hasonló ügyek, és hogy hatnak ezek a közbeszédre.

A világpolitika kérdéseire térve Ukrajna 2027-re tervezett uniós csatlakozásáról szóló forgatókönyvét is kielemezték, amely több ponton is érinti Magyarország vétójogát és a hazai politikai mozgásteret.

A külpolitikai színtéren eközben párhuzamos diplomáciai mozgások zajlanak: Orbán Viktor Washingtonba készül, míg Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián jelenik meg.

A műsor vendégei szerint

a választási küzdelem már nem pusztán belpolitikai térben zajlik, hanem egyre erőteljesebb nemzetközi dimenziót kap

– és a következő hetekben ez a dinamika tovább gyorsulhat.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök az elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)