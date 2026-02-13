Amerikai politikai stratéga: Egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal

„Ha Orbán megbukik, akkor Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, és az európaiak fogják fizetni az ország újjáépítését, ami még nagyobb inflációt és szegénységet hoz majd a fejükre azon kívül, hogy milliókban mérhető pénzük a korrupt ukrán oligarchák zsebébe vándorol” – írta Mannarino az X-en.
The only reason Europe is not at war with Russia is thanks to Orban.
If Orban falls, Ukraine will become a member of the EU and Europeans will pay for reconstruction with more inflation and poverty in addition to millions that will go to the pockets of corrupt Ukrainian…
— Joey Mannarino 🇺🇸 (@JoeyMannarino) February 13, 2026
„Európa békéje és az egyensúly fenntartása Orbán győzelmén múlik”
– jelentette ki az áprilisi parlamenti választásokra utalva.
„A magyaroknak jól kell választaniuk” – tette hozzá.
Joey Mannarino annyit ír magáról az X-en, hogy több egyesült államokbeli és európai unióbeli konzervatív mozgalomnak dolgozik.
Kiemelt kép: Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen Kaposváron (Fotó: MTI)