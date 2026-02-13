A hűség mint választás – evolúciós múlt, modern jelentés

A hűség fogalma évszázadok, sőt évezredek alatt alakult át: amit egykor külső kényszerek, közösségi szabályok és gazdasági érdekek tartottak fenn, az mára egyre inkább belső, egyéni döntéssé vált. A Kossuth Rádió Felfedező című műsorában február 12-én elhangzott beszélgetés arra világított rá, hogy a hűség nemcsak erkölcsi kérdés, hanem mélyen gyökerezik evolúciós örökségünkben és társadalmi fejlődésünkben is.

A Felfedező műsorában Bicsák Eszter Bereczkei Tamást, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének egyetemi tanárát, a Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport vezetőjét, az MTA doktorát kérdezte a hűség evolúciós értelmezéséről. Bereczkei Tamás szerint a modern párkapcsolatokban a megbízhatóság vált kulcsfontosságúvá: aki hűséges, az nemcsak a partnerének, hanem tágabb értelemben a társadalomnak is jelzi, hogy képes az együttműködésre, a hosszú távú tervezésre és az értékek továbbörökítésére.

Ha az állatvilágot vizsgáljuk, a monogámia leggyakoribb magyarázata az utódnevelés sikeressége. Különösen a madarak körében találunk számos példát arra, hogy a hím és a tojó tartós párkapcsolatban marad, mert a fiókák felnevelése mindkét szülő összehangolt munkáját igényli. Itt a „hűség” nem erkölcsi kategória, hanem funkcionális megoldás: az együttműködés növeli a túlélés esélyét.

Az emberi ősközösségekben a helyzet hasonlóan pragmatikus volt. A kis létszámú csoportokban mindenki mindenről tudott, a magánélet gyakorlatilag nem létezett. A hűtlenség ezért óriási kockázattal járt: nemcsak a párkapcsolatot, hanem az egyén közösségen belüli helyzetét is veszélyeztette. A közösségi kontroll erős volt, a normák megszegése súlyos következményekkel járt.

A feudális társadalmakban a hűség jelentése tovább módosult. Itt már nem elsősorban a közösségi együttélés, hanem a gazdasági érdekek kerültek előtérbe. A birtok egyben tartása, az öröklés rendje, a „tiszta” vérvonal mind olyan tényezők voltak, amelyek miatt a feleségek hűségét kiemelten ellenőrizték és védték. A hűtlenség ebben a korban elsősorban gazdasági fenyegetést jelentett: megkérdőjelezte az utód származását, és ezzel együtt a vagyon jövőjét is.

A modern korban azonban radikális változás következett be. Ma már ritkán élünk kis, mindent látó közösségekben, a társadalmi ellenőrzés fellazult, a hűtlenség kockázata jelentősen csökkent. Éppen ezért a hűség jelentése is átalakult: nem külső szabályok kényszerítik ki, hanem a párkapcsolaton belüli bizalom vált a mércéjévé. A kérdés ma nem az, hogy „szabad-e”, hanem az, hogy „akarom-e”.

A Felfedező műsorában Bicsák Eszter Bereczkei Tamást, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének egyetemi tanárát, a Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport vezetőjét, az MTA doktorát kérdezte a hűség evolúciós értelmezéséről. Bereczkei Tamás szerint a modern párkapcsolatokban a megbízhatóság vált kulcsfontosságúvá: aki hűséges, az nemcsak a partnerének, hanem tágabb értelemben a társadalomnak is jelzi, hogy képes az együttműködésre, a hosszú távú tervezésre és az értékek továbbörökítésére.

Ebben az értelemben a hűség ma már nem szabály, hanem választás. Nem külső szankciók tartják fenn, hanem belső elköteleződés és kölcsönös bizalom. Paradox módon éppen ez teszi törékenyebbé – és egyben értékesebbé is. A modern párkapcsolat sikere ugyanis azon múlik, hogy a felek képesek-e újra és újra meghozni ezt a döntést: a hűséget nem elszenvedni, hanem választani.

Február 8. és 15. között ismét a kapcsolatok, a házasság és az egymás iránti elköteleződés kerül a figyelem középpontjába a közmédiában. Az idei szlogen: A hűség szabadsága, amely különösen szépen fejezi ki, hogy a valódi elköteleződés nem korlát, hanem biztonságot, bizalmat és belső szabadságot adó szövetség.

Kapcsolódó tartalom Tápai Szabina és Kucsera Gábor az istenhitbe kapaszkodva mentették meg házasságukat

Kiemelt kép forrása: MTI/Balázs Attila