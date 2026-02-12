Vitályos Eszter: Elkezdődött a nyugdíjak átutalása

Már csütörtökön elkezdte elutalni a kormány a februárban érkező nyugdíjak teljes összegét – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón.

Mint arról korábban írtunk, a Magyar Államkincstár még a múlt héten közölte, hogy ezen a héten folyósítják a februári mellett a 13. nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is, így február 12-én és 13-án már a számlákon lehetnek az összegek. Ami pedig a postai kézbesítést illeti, az a vártnál korábban kezdődött meg az előző héten.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón megerősítette, hogy

a februárban érkező nyugdíjaknál már csütörtökön elkezdték átutalni a teljes összeget.

Ami a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részletét illeti, az pénteken érkezik meg a bankszámlákra – tette hozzá a kormányszóvivő.

Zsigó Róbert: Jön a nyugdíjutalás!

„Jön a nyugdíjutalás! Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken pedig a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyede. A mostani utalás azért különleges, mert két egymást követő napon is pénz érkezik az idősekhez” – ezt már Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese közölte a Facebookon.

Ismertette:

Egy átlagnyugdíj esetén ez azt jelenti, hogy csütörtökön megérkezik a 250 ezer forintos havi nyugdíj. Ezután pénteken újabb 250 ezer forint érkezik a 13. havi nyugdíj miatt, amelyet a 14. havi nyugdíj első részleteként további 60 ezer forint követ.

Így egy átlagos nyugdíj esetében két nap alatt összesen 560 ezer forint jut el az idősekhez – tette hozzá Zsigó Róbert, aki szerint összesen mintegy 2,5 millió ember – az öregségi nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők – kap most pénzt.

Végül azt is közölte: „Arról is őszintén kell beszélni, hogy ezeket a nyugdíjakat csak a nemzeti kormány garantálja. Egy brüsszeli bábkormány nem. A Tisza ugyanis nem tudna nemet mondani Brüsszel elvárásainak. Magyar Pétert éppen azért segítik Brüsszelből, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, amely végrehajtja a parancsaikat. A Tisza odaadná a magyarok pénzét a háborúra és Ukrajnának, és sajnos kész végrehajtani a nyugdíjasokat sújtó megszorításokat is.”

„A valódi eltitkolt programjuk számos, a nyugdíjasokat sújtó megszorítást tartalmaz: a 13. havi nyugdíj eltörlését, a 20 százalékos nyugdíjadó bevezetését, az állami nyugdíjellátás kivezetését, a Nők 40 megszüntetését és a rezsicsökkentés eltörlését. Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat. A pénz tehát most érkezik, költsék egészséggel!”

– zárta üzenetét.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 12-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)