Szijjártó Péter: Négyszáz új munkahelyet teremt a Kometa új óriásberuházása Kaposváron

A Kometa 99 Zrt. húsfeldolgozó cég 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Kaposváron, amelynek nyomán négyszáz új munkahely jön létre a városban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Kometa 99 Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az olasz tulajdonosi hátterű húsfeldolgozó vállalat 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést, amihez az állam 15 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve négyszáz új munkahely létrehozását.

„Ezzel a beruházással itt a kapacitások oly mértékben nőnek az új vágóhíddal, az új hűtőrendszerrel, az új csontozó és daraboló sorokkal, hogy évente 1,25 millió sertés feldolgozására nyílhat majd lehetőség”

– tudatta.

Majd arra is kitért, hogy a termékeknek már csaknem fele a nemzetközi piacokon kerül értékesítésre, a fejlesztés ráadásul az exportteljesítmény növelése mellett is komoly jelentőséggel bír, hiszen a cég részt fog venni a leendő fiatal munkavállalókat kiképzésében.

„Azon túl, hogy ma is a beszállítók 80 százaléka magyar, tehát a magyar gazdák számára most egy újabb lehetőség nyílik (…), megállapodtunk abban is, hogy a Kometa komoly beszállító-fejlesztési programot indít meg”

– fogalmazott.

Illetve megemlítette azt is, hogy az elmúlt tíz év során 32 olasz beruházás valósult meg Magyarországon, összesen 128 milliárd forint értékben.

Továbbá üdvözölte, hogy Somogy vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére növekedett, tavaly már elérve az évi 800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség folyamatosan esett. Ez szavai szerint annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás érkezett ide kormányzati támogatással, mintegy 200 milliárd forintos összértékben.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

„A kihívások ellenére sikerült Magyarországnak, együtt a magyar embereknek, a családoknak, a magyar gazdaság szereplőinek közösen bravúrt bravúrra halmozni, és bár a világ válságról válságra bukdácsolt, itt Magyarországon mégiscsak az a helyzet, hogy egymillióval többen dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt, s mégiscsak Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni. Aztán az energiaválságok dacára sikerült nem csak, hogy felépíteni, de megőrizni is a rezsicsökkentést”

– sorolta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények a sok bizonytalanság, például az ukrajnai háború miatt.

„Ha ez a háború továbbterjed, vagy hogyha ebbe a háborúba, ennek a finanszírozására elviszik a magyar emberek pénzét, akkor az a sok-sok nehezen elért eredmény, amely könnyebbé teszi az életünket, mind veszélybe kerülhet”

– hangsúlyozta.

A miniszter végül kifejtette, hogy az utóbbi évek gazdasági bravúrjaiban nélkülözhetetlen szerepük volt a Magyarországon működő nagy élelmiszeripari vállalatoknak, és emlékeztetett rá, hogy tíz év alatt 295 beruházás jött létre a szektorban Magyarországon a kormány támogatásával.

Valamint hozzátette, hogy a ma már 150 ezer embernek munkát adó magyar élelmiszeripar tavaly újból termelési rekordot döntött.

