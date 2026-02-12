Műsorújság
Megszűnik a kényelmi díj a mobiltelefonos parkolásnál

Szerző: hirado.hu
2026.02.12. 12:32

| Szerző: hirado.hu
„A kényelmi díj megy, a kényelem marad” – mondta Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára, miután bejelentette, hogy március 16-ától megszűnik a kényelmi díj a mobilparkolásoknál. Közösségi oldalán ismertette az intézkedés részleteit.

Az államtitkár közölte, hogyha valaki mobiltelefonon parkol, akkor nem kell kényelmi díjat fizetnie. Emlékeztetett, hogy ez idáig az automatába dobott parkolási díjat, vagy a mobiltelefonon keresztül történő parkolás kényelmi díját kellett kifizetni. Utóbbi március 16-ai megszüntetésével

összességében évente mintegy 3,5 milliárd forint marad az autósoknál.

Felidézte, hogy szeptembertől megszűnt a kényelmi díj az autópálya-matricák vásárlásánál, ami évente 2,5 milliárd forint megtakarítást jelent.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

