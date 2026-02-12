Egy macska is aranyérmet kapott a milánói téli olimpián

Malinin az Egyesült Államok műkorcsolyacsapatának tagjaként szerezte meg élete első olimpiai aranyérmét a napokban. Nem sokkal később a közösségi médiában osztott meg egy fotót arról, hogy az érmet a macskája nyakába akasztotta.
„Köszönöm mindenkinek a támogatást, különösen ennek a különleges szurkolónak, Mystinek”
– írta az Instagramon 24 órára megosztott bejegyzéshez a sportoló.
„Mysti minden bizonnyal megérdemelte azt az érmet. Biztosan nagy támogatója volt Malinin műkorcsolya-pályafutásának” – ezt már egy sportoldal, a Ssportingnews.com tette hozzá a hírről beszámolva.
Ilia Malininnek egyébként két macskája van, Mysti és Miu Mi; gyakran oszt meg róluk tartalmakat a közösségi oldalán, és egy róla szóló dokumentumfilmben is jutott szerep a kedvenceknek.
Kiemelt kép forrása: X.com