Egy macska is aranyérmet kapott a milánói téli olimpián

Szerző: hirado.hu
2026.02.12. 12:36

Szerző: hirado.hu
Ilia Malinin amerikai műkorcsolyázó a közösségi oldalán posztolt egy fotót arról, hogy a nemrég szerzett aranyérmét odaadta a macskájának, Mystinek.

Malinin az Egyesült Államok műkorcsolyacsapatának tagjaként szerezte meg élete első olimpiai aranyérmét a napokban. Nem sokkal később a közösségi médiában osztott meg egy fotót arról, hogy az érmet a macskája nyakába akasztotta.

„Köszönöm mindenkinek a támogatást, különösen ennek a különleges szurkolónak, Mystinek”

– írta az Instagramon 24 órára megosztott bejegyzéshez a sportoló.

Mysti minden bizonnyal megérdemelte azt az érmet. Biztosan nagy támogatója volt Malinin műkorcsolya-pályafutásának” – ezt már egy sportoldal, a Ssportingnews.com tette hozzá a hírről beszámolva.

Ilia Malininnek egyébként két macskája van, Mysti és Miu Mi; gyakran oszt meg róluk tartalmakat a közösségi oldalán, és egy róla szóló dokumentumfilmben is jutott szerep a kedvenceknek.

