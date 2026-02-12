Már a második repülőgép-hordozót vezényelheti a Perzsa-öböl térségébe az Egyesült Államok

A Pentagon már a második repülőgép-hordozó anyahajóval kiegészített csapásmérő egységet vezényelheti a Közel-Keletre – erről ír a The Wall Street Journal (WSJ). Donald Trump amerikai elnök korábban a USS Abraham Lincoln anyahajóval kiegészített hadiflottát vezényelte az iráni vizek közelébe, válaszul a december végén kitört iráni tüntetések megtorlása miatt, valamint azért, hogy így kényszerítse tárgyalóasztalhoz Teheránt. A WSJ szerint az újabb amerikai flotta várhatóan csatlakozhat a USS Abraham Lincolnnal kiegészített csapásmérő egységhez.

Tovább eszkalálódhat az Egyesült Államok és Irán közötti szembenállás azóta, hogy az amerikaiak lelőttek egy iráni drónt, amely megközelítette a térségbe vezényelt USS Abraham Lincoln anyahajót, miután a WSJ arról számolt be, hogy a USS Abraham Lincoln mozgósítása után

újabb anyahajóval kiegészített amerikai hadiflottát vezényelhet a közel-keleti térségbe a Pentagon.

A The Wall Street Journal amerikai napilap szerint most a USS George HW Busht vezényelhetik az Irán környéki vizekre, a portál szerint Trump célja fokozni a nyomás Teheránra, hogy megállapodásra jusson a nukleáris programról.

A USS George HW Bush anyahajó képes csapásmérő, elektronikus támadó és felderítő repülőgépek indítására és visszaszerzésére. Ez magában foglalja az F–35 Lightning lopakodó vadászgép hordozó változatait is, egy haditengerészeti tisztviselő szerint. A WSJ korábban arról számolt be, hogy Iránon belüli katonai csapás esetén valószínűleg lopakodó repülőgépeket, például F–35 vagy F–22 Raptor vadászgépeket és B–2 Spirit bombázókat használnának.

Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a Fehér Házban, hogy megvitassák az Iránnal folytatandó tárgyalásokat. A tisztviselők szerint az Iránnal folytatandó esetleges második tárgyalási forduló részletei még nem tisztázottak – írja a portál. Donald Trump a találkozót követően egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben tette közzé, hogy inkább megállapodást szeretne kötni Iránnal.

„Ragaszkodtam hozzá, hogy folytassák a tárgyalásokat Iránnal, hogy kiderüljön, létrejöhet-e egy megállapodás. Ha igen, akkor tudatom a miniszterelnökkel, hogy ez lesz a preferencia. Ha nem, akkor csak meg kell néznünk, mi lesz az eredmény”

– fogalmazott Donald Trump.

Bár az amerikai elnök egyelőre lefújta a támadást Irán ellen, ennek ellenére jelentős mértékű csapatösszevonás zajlik a Közel-Keleten, F–15-ös vadászgépeket és KC–135-ös légitanker-repülőket vezényeltek a térségbe, valamint – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – nemrégiben már s A–10C Thunderbolt repülőgépeket és MQ–9 Reaper drónokat vezényeltek Jordániába.

Szakértők szerint akár egy nagyszabású támadó művelet előkészítésére is alkalmassá teszi az ottani erőket, ugyanakkor korábban még arról szóltak sajtóértesülések, hogy Washington még nem készült fel egy teljes körű Irán elleni támadásra, mivel a szükséges THAAD és Patriot légvédelmi rendszerek telepítése zajlik.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/Amerikai védelmi minisztérium/Erik Hildebrandt)