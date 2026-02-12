Magyar György Csuhaj Ildikó műsorában: Orbán Viktor profi politikus, jól felkészült szakember, Magyar Péter úthenger

Orbán Viktor miniszterelnököt profi politikusként, jól felkészült szakemberként, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét úthengerként jellemezte Magyar György ügyvéd a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Magyar György azt mondta, nincs rossz véleménye Orbán Viktorról. „Jól jár az agya, ragyogóan előrelát, jó a politikai érzéke,” nem tudna kormányt vezetni tizenhat éve, ha alkalmatlan lenne – hangsúlyozta, egyúttal Csuhaj Ildikónak a miniszterelnök stratégiai érzékére vonatkozó felvetésére úgy reagált: hibátlan.

Az ügyvéd hangot adott ugyanakkor annak a véleményének, hogy a kormányfőnek „nem kéne mondania, hogy ellenségünk Ukrajna és ellenségünk Brüsszel,” mert ez nem tesz jót Magyarország megítélésének. „Tagjai vagyunk az Európai Unió közösségének, ahova önként léptünk be és alig vártuk, hogy fölvegyenek,” a tagságot népszavazás erősítette meg – emlékeztetett.

Magyar Péterről azt mondta,

„kijött a színpadra és mint egy úthenger, letakarította az ellenzéket.”

Az ügyvéd az áprilisi parlamenti választásra utalva jelezte, a jelenlegi választójogi rendszerre tekintettel az álláspontja továbbra is az, hogy a választókerületekben egy ellenzéki jelöltnek van esélye a kormánypárti jelölttel szemben, ha több indul, az a Fidesz győzelmét is jelentheti. Ezért tett olyan javaslatot, hogy tartsanak célzott közvélemény-kutatást vagy előválasztást azokon a helyeken, ahol „ellenzéki jelöltek ütköznek” – emlékeztetett.

Felhívta a figyelmet, hogy ebben nem partner a Tisza Párt, Magyar Péter azt mondja, senkivel sem egyeztetnek, saját jelöltjeik lesznek, és mint egy Tisza-brand, uralni fogják a választást.

Magyar György a Tisza jelöltállításáról megjegyezte, az nem klasszikus előválasztás, hanem párton belüli kiválasztás volt, amelyhez „olyan módszert alkalmaz, amilyet akar”, és „ennek a versenynek a tisztessége, tisztasága nem volt nyilvános”, „nem lehetett kontrollba tenni”.

Az ügyvéd a választási esélyekről szólva megjegyezte, kiegyensúlyozott erőviszonyt lát, nem tudja, elérhet-e az „elégedetlenek társasága” 51 százalékos eredményt, kétharmadot biztosan nem.

Nem egyenlőek a feltételek, az ellenzék mínusz tízről indul, de ezt be kell tudnia hozni ezen a versenypályán, egy demokratikus választáson – fűzte hozzá.

Magyar György a szolidaritási hozzájárulás miatt indult bírósági eljárásokat érintő kormányhatározatról azt mondta, egy hatalmi ág ne avatkozzon be egy másik hatalmi ág tevékenységébe, akármilyen politikai vagy választási érdek is áll mögötte. „Rendeleti kormányzással, vészhelyzetre hivatkozással visszamenőlegesen jogot alkotni jogállamban abszolút kizárt” – hangsúlyozta, hozzátéve, örül annak, hogy a bírók maguk mondták, a rendeletet nem fogják automatikusan a jogelvek mellett alkalmazni.

Az ügyvéd a gödi gyárról a sajtóban megjelent állításokkal összefüggésben feltett kérdésre, hogy milyen felelősség áll fenn az ügyben, azt válaszolta, hipotetikus, hogy megfelel-e a valóságnak a cikkben megjelent tényállítás, mint ahogy az is, megfelel-e a valóságnak az, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott róla.

Magyar György kitért arra, hogy ma már a kormányülésekről nem kötelező szó szerinti jegyzőkönyvet vezetni, úgy tudja, összefoglalók készülnek. Ha ebbe belekerül, van bizonyíték rá, hogy a téma szóba jött, ha nem került bele, „nagyobb a valószínűsége, hogy nem jött szóba, de ettől még szóba jöhetett.”

A miniszter mondhatja, hogy nem tudtak erről, ettől függetlenül a bizonyítékokat fel lehet tárni – mondta.

Az ügyvéd hangsúlyozta: az alapvetés azon van, tudta-e, volt-e tudomásuk, mert a tudomásszerzés dönti el a felelősség kérdését, hogy az politikai, jogi, jogon belül is munkajogi, környezetvédelmi jogi, büntetőjogi, polgári jogi.

„A legfontosabb kulcselem, tudta-e a kormányzat, hogy erről a kérdéskörről tárgyalni kell, mert vannak anomáliák. Ha tudta, egészen más a felelősségi kör vizsgálati lehetősége, ha nem tudta, mondhatja, hogy ez a cégvezetésre és a hatóságokra tartozik” – fejtette ki Magyar György.

