Házkutatást tartott a rendőrség az Európai Bizottság épületében, mivel 2024-ben szabálytalanul adhatták el az ingatlant

A belga rendőrség csütörtökön házkutatást tartott az Európai Bizottságban a brüsszeli intézmény 2024-es ingatlaneladásait érintő esetleges szabálytalanságok kivizsgálását célzó nyomozás részeként – tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál csütörtökön.

A hírportál beszámolója szerint a házkutatásokat az Európai Bizottság több irodájában, köztük a költségvetési igazgatóságon végezték – erősítették meg a műveletet ismerő források a Financial Times brit üzleti napilapnak. A nyomozók 23 európai épület 2024-es eladásával kapcsolatban vizsgálódnak, amit az uniós bizottság a belga kormány befektetési részlegének (SFPIM) értékesített.

A mintegy 900 millió euró értékű adásvételt az Európai Bizottság előző ciklusa alatt bonyolították, amikor Johannes Hahn volt a költségvetésért és igazgatásért felelős európai biztos.

A nyomozást az Európai Ügyészség (EPPO) vezeti – tájékoztatott Tine Hollevoet, az ügyészség szóvivője a De Morgen című, flamand nyelvű belga napilapnak nyilatkozva. A szóvivő hozzátette: az ügyészség jelenleg bizonyítékokat gyűjt egy folyamatban lévő nyomozás részeként.

„Jelenleg nem tudunk további tájékoztatást adni, hogy ne veszélyeztessük a folyamatban lévő eljárást és annak eredményét”

– fogalmazott.

A Financial Times közölte, hogy az Európai Bizottság név nélkül nyilatkozó szóvivője elmondta: az épületek eladása a meghatározott eljárásokat és protokollokat követte. A testület biztos abban, hogy a folyamat megfelelt a hivatalos eljárásoknak – mondta. A szóvivő hozzátette, az uniós bizottság teljes mértékben együttműködik az Európai Ügyészséggel és az illetékes belga hatóságokkal.

A Brussels Times közölte, hogy további részleteket egyelőre sem az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), sem pedig a belga szövetségi rendőrség nem közölt.

A hírportál emlékeztetett, 2024-ban az ingatlaneladások idején az Európai Bizottság kijelentette, hogy az eljárás összhangban volt az európai pénzügyi szabályozással. Sem az uniós bizottság, sem a belga kormány befektetési részlege, sem pedig Hahn korábbi uniós biztos nem reagált a Financial Times megkeresésére, noha – mint írták – a nyomozás jelenlegi korai szakaszában még nem világos, hogy történt-e bűncselekmény – tette hozzá a brüsszeli hírportál. A mostani rendőrségi razzia pedig annak fényében különösen érdekes, hogy annál az Európai Bizottságnál tartanak most házkutatást, amely a 2022-es országgyűlési választások után pár nappal elindította Magyarországgal szemben a 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást, amelyről kiderült:

a brüsszeli Politico ukrán származású újságírója vallotta be, hogy az egész eljárás valójában eszköz Magyarország zsarolására, hogy ilyen módon kényszerítsék ki hazánk részéről Ukrajna uniós tagságának támogatását.

Ahogy erről korábban beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Johannes Hahn költségvetési biztosként akadályozta a Magyarországnak jogosan járó források feloldását, aki egyúttal azt is elismerte, hogy az uniós finanszírozás visszatartásával a magyar embereket és vállalkozásokat akadályozzák abban, hogy megkapják ezeket a pénzeket.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)