Halálos áldozatai is vannak az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásnak – közölte az ukrán elnök

Az Ukrajna elleni éjszakai támadás során Oroszország 219 csapásmérő drónt indított Ukrajna ellen, amelyek jelentős része Sahíd típusú volt, valamint 25 rakétát is kilőttek, ebből 24 volt ballisztikus; két ember meghalt, több mint tízen megsebesültek – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon.

„Az éjszaka óta dolgoznak a javítóbrigádok és a mentőegységek az orosz csapások helyszínein” – tette hozzá az államfő. Kiemelte, hogy a támadás fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt Kijevben, Odesszában és Dnyipróban, azaz energiatermelő létesítmények és az alállomások. Károk keletkeztek Harkiv megyében, valamint a donyecki, a kijevi és a herszoni régiókban is. A Donyeck megyei Kramatorszkban drón csapódott az állami katasztrófavédelmi szolgálat épületébe. A pusztításokról Zelenszkij fotókat is közzétett. Hangsúlyozta, hogy ezekkel a csapásokkal szemben erősebb védelemre van szükség.

„ Az orosz ballisztikus rakéták ellen a leghatékonyabban éppen a Patriot rendszerek működnek, és az ezekhez szükséges rakéták szállítására minden egyes nap szükség van. Köszönöm azoknak a vezetőknek, akik ezt megértik és segítenek ”

– fűzte hozzá Zelenszkij.

A DTEK áramszolgáltató vállalat arról tájékoztatott, hogy az éjszakai légitámadás után Kijevben 25 ezer háztartásban már helyreállították az áramszolgáltatást, de több mint 100 ezer fogyasztónál továbbra sincs áram.

Olekszandr Honcsarenko, Kramatorszk polgármestere közölte, hogy az éjjel Oroszország kombinált csapásokat mért a városra, az előzetes információk szerint két ember sebesült meg, egy 18 éves fiú és egy 39 éves nő. „Legalább két tucat többszintes lakóépület megrongálódott” – írta a város vezetője.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy Ukrajna légvédelmének hatékonysága az elmúlt két évben mintegy 74 százalékos szinten maradt. Ennek növelése érdekében újításokat vezetnek be, valamint fokozzák a pilóta nélküli eszközök alkalmazását.

„A légvédelmi rendszer rendkívül nehéz körülmények között működik, az ellenség folyamatos rakéta- és dróntámadásai közepette, megvédve az országot a mindennapos légi fenyegetéstől. Az ellenség naponta száz-kétszáz Sahíd típusú csapásmérő drónt vet be, és időszakosan tömeges rakéta- és légicsapásokat hajt végre”

– emelte ki a főparancsnok.

Hozzátette, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között az alapvető és leghatékonyabb eszközök továbbra is a légvédelmi rakétacsapatok, amelyek bármilyen időjárási viszonyok között bevethetők, kedvező idő esetén pedig aktívan alkalmazzák a repülőgépeket, helikoptereket és az elfogó drónokat is.

„Az orosz agresszor támadópotenciáljának csökkentését célzó rendszerszintű intézkedések keretében az ukrán védelmi erők csütörtökre virradó éjszaka Oroszország volgográdi régiójában, Kotlubany település térségében csapást mértek az orosz védelmi minisztérium rakéta- és tüzérségi főigazgatóságának rakéta-, lőszer- és robbanóanyag-raktárára” – számolt be az ukrán vezérkar a Facebookon.

Megjegyezték, hogy ez az orosz hadsereg egyik legnagyobb lőszerraktározási létesítménye. Az ukrán erők emellett eltaláltak az oroszországi tambovi régióban lévő Micsurinszkban egy gyárat, amely csúcstechnológiás berendezéseket gyárt repülőgép- és rakétarendszerekhez. A vezérkar szerint a szerdán végrehajtott csapás komoly károkat okozott az oroszországi Volgográdi területen egy olajfinomítóban.

A kijevi katonai vezetés közölte azt is, hogy ukrán egységek csapást mértek az Ukrajnától mintegy 1700 kilométerre, az oroszországi Komi Köztársaság területén található uhtai olajfinomítóra.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)