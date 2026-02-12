Bírósághoz fordul az albán színésznő, akinek az arcképét felhasználták az MI generálta miniszterhez

A bírósághoz fordult az albán színésznő, akinek az arcképét és a hangját felhasználták Diella (Napocska), a kormány közbeszerzésekért felelős, mesterséges intelligencia generálta miniszterének a megszemélyesítéséhez.

A színésznő az arcképe és a hangja felhasználásának a beszüntetését kérte a közigazgatási bíróságtól.

Az Albániában nagy népszerűségnek örvendő Anila Bisha szerződést írt alá a kormánnyal, amelyben engedélyezte, hogy felhasználják a képmását a kormány E-Albania portáljának virtuális asszisztenséhez.

Szeptemberben azonban, amikor Edi Rama miniszterelnök bejelentette, hogy az MI által generált „miniszter” lesz felelős a közbeszerzésekért, szintén Anila Bisha fényképét használták fel.

„Ez a személyazonosságommal és a személyi adataimmal való visszaélés”

– mondta az 57 éves színésznő az AFP francia hírügynökségnek,

hozzátéve, hogy írott üzenetben kérte hétfőn a közigazgatási bíróságot a képmása felhasználásának azonnali beszüntetésére.

Jogi képviselői hivatalos kérelmet terveznek benyújtani kártérítés ügyében.

„Csak egyetlen szerződést írtam alá néhány hónapra (2025 december 31-ig), a képmásomnak a felhasználásáról az állampolgároknak szolgáltatásokat nyújtó E-Albania portálhoz, nem pedig Diellához, a miniszterhez”

– mondta a színésznő.

A színésznő azt is mondta, hogy a Diellát MI segítségével létrehozó hivatal szabadalmi kérvényt adott be a képére és a hangjára, anélkül, hogy erről őt tájékoztatták volna, ami jogtalan és akadályozza őt a munkában.

Edi Rama tavaly szeptember 11-én jelentette be, hogy Albániában ezentúl a mesterséges intelligencia fog felelni a közbeszerzésekért. Kijelentette, hogy Diella segítségével „százszázalékosan” korrupciómentesek lesznek a közbeszerzések és átláthatóak a versenytárgyalási eljárások.

Albánia tavaly szeptemberben az egyik nemzetközi civil szervezet korrupciós listáján 180 ország között a 80. helyen szerepelt. Tirana polgármestere, Rama egyik közeli munkatársa, hónapok óta volt előzetes letartóztatásban egyebek mellett versenytárgyalásokkal kapcsolatos korrupció és pénzmosás gyanújával.

Ez nem az első eset, hogy a mesterséges intelligencia által felhasznált hangok vitát váltanak ki. 2024-ben az OpenAI visszavonta a ChatGPT egyik hangját, Sky-t, miután Scarlett Johansson színésznő kijelentette, hogy a mesterséges hang kísértetiesen hasonlít az övéhez.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)