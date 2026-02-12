A választások legnagyobb nyertesei, de a legnagyobb vesztesei is lehetnek a kis- és középvállalkozások – figyelmeztetett Szatmáry Kristóf

A tét az egész ország, így a hazai kis- és középvállalkozások számára a kiszámíthatóság, a biztonság, az eddigi eredményeink megvédése–- mondta a fideszes országgyűlési képviselő, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának elnöke.

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja és a Kis- és középvállalkozók Digitális Polgári Körének Országos Találkozójára került sor csütörtökön. A megnyitó beszédet Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő (Fidesz), a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának elnöke tartotta, aki beszédében emlékeztetett arra, hogy a huszadik évébe ép idén a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség vezette szövetségi politika, amelynek aktív része a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja.

„Az elmúlt közös húsz év egyik legfontosabb választásához érünk 2006 április 12-én. A tét az egész ország, így a hazai kis- és középvállalkozások számára a kiszámíthatóság, a biztonság, az eddigi eredményeink megvédése”

– mondta a képviselő, hozzátéve: a választások legnagyobb nyertesei, de a legnagyobb vesztesei is lehetnek a kis- és középvállalkozások.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a balliberális kormányok mindig adót emeltek, a nemzeti kormány mindig csökkentette az adókat. A politikus kiemelte, hogy

a balliberális oldal egyet jelent a megszorításokkal, mert ehhez értenek, és ha nincs olyan helyzet, ami ezt indokolná, akkor teremtenek ilyen helyzetet.

Kövér László beszédében a stabilitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott: az Orbán-kormány békepolitikája is ezt szolgálja, világpolitikai szinten is.

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott emlékeztette a hallgatóságot, hogy

a 80 százalékos foglalkoztatottak klubjában vagyunk, az Európai Unióban csak mintegy hét ország büszkélkedhet hasonlóval,

ráadásul a magyar munkaerőpiac díjazza a szakmát és a felsőfokú végzettséget is, vagyis a munkavállalók végzettségüknek megfelelő szinten tudnak leginkább elhelyezkedni. Ezeket az eredményeinket tudjuk elveszteni, ha nem a mostani kormányzati gazdaságpolitika folytatódik – húzta alá a miniszterelnöki megbízott.

Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának elnöke