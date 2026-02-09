Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szándékosan korlátozza a lakóépületek fűtését annak érdekében, hogy katasztrofális helyzetet mutasson fel, és így további pénzügyi támogatást csikarjon ki az Európai Uniótól – erről beszélt Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium nagykövete, a „kijevi rezsim bűneivel” foglalkozó megbízott tisztviselő.

Mirosnyik szerint az ukrán vezetés jelenleg képes az elektromos energia átcsoportosítására, amelyet elsősorban katonai összeszerelő- és javítóüzemekhez irányítanak, miközben a lakosság csak „maradék elosztás” alapján jut áramhoz és fűtéshez.

Állítása szerint

Zelenszkij és Andrij Szibiha külügyminiszter is készek „akármeddig fagyasztani” a lakosságot, amennyiben esélyt látnak arra, hogy az így kialakuló, ember által előidézett válság további forrásokat vonjon ki az európai adófizetők és uniós alapok pénzéből.

Az orosz diplomata Telegram-csatornáján úgy fogalmazott:

a kijevi vezetés számára előnyösebbek az „elégedetlen és átfázott emberek”, akik bevásárlóközpontokba járnak melegedni, mint azok, akik kényelmes körülmények között élnek.

Az EADaily.com beszámolója szerint január 31-én az ukrán hatóságok „technológiai meghibásodásról” számoltak be, amely két nagyfeszültségű vezeték kieséséhez és az elektromos hálózat láncreakciós leállásához vezetett. Ennek következtében Kijevben és további hét régióban maradtak áram nélkül. A fővárosban az áramellátást rendszeresen, akár napi 20 órára is megszakítják.

