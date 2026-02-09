Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Vádat emeltek Miskolcon egy férfi ellen, aki gyermekprostituáltnak fizetett szexért

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.09. 11:42

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt, mert gyermekprostituálttal készpénz ellenében szexuális cselekményeket végzett – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a férfi 2025. január elején a délelőtti órákban ismerkedett meg a lánnyal Miskolcon; a beszélgetés során az is kiderült, hogy a lány 14 éves.

A gépjárművel egy parkolóban álltak meg, ahol 5000 forint ellenében a sértett a vádlott számára szexuális cselekményt végzett. Másnap egy bokros területhez mentek, itt a vádlott a sértett alsó ruházatát levette és 7000 forint ellenérték fejében szexuális cselekményt végzett. A vádlott tudatában volt annak, hogy a sértett nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére létesített vele szexuális kapcsolatot, ellenszolgáltatásért.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, egyidejűleg indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amellyel összefüggésben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

gyerekekprostitúcióvádemelés rendőrség

Kékfény

Ajánljuk még

 