Ukrán és lengyel titkosszolgálatokat gyanúsít az FSZB a Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel

Az ukrán titkosszolgálat mellett a lengyel társszerv is részt vett a Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok elleni múlt heti moszkvai merényletben – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

A gyanúsítottat, egy ukrán születésű orosz állampolgárt, akit Moszkva Ljubomir Korba néven azonosított, kihallgatták, miután Dubajban elfogták és átadták az orosz hatóságoknak – tette hozzá az FSZB. A gyanúsított bűntársát, Viktor Vaszint is kihallgatták, Korba és Vaszin is „beismerte bűnösségét”.

Ukrajna „a lengyel hírszerző szolgálatok segítségével” bérelte fel a merénylőt és Lengyelországban élő fiát 2025 augusztusában – közölte az orosz szolgálat. A fő gyanúsítottnak orosz útlevele van, de feltehetőleg ukrán gyökerekkel rendelkezik, és a merénylet idején Ternopolban, egy Lvivtől mintegy 130 kilométerre keletre fekvő nyugat-ukrajnai városban tartózkodott. Kijevben képezték ki, és havonta kriptovalutában fizették. Az FSZB jelentése szerint kerülőutakon vitték Oroszországba, és 30 ezer amerikai dollárt ígértek neki Alekszejev meggyilkolásáért.

A 64 éves Alekszejevre a múlt héten lőttek rá és súlyosan megsebesítették lakóházának lépcsőházában, a lift előtt. Megműtötték és visszanyerte eszméletét. Médiajelentések szerint már reagál a környezetére.

Alekszejev az orosz katonai hírszerző szolgálatnak, a GRU-nak a helyettes vezetője. A médiában megjelent hírek szerint ő szervezte meg a Wagner zsoldoscsoport tevékenységét Ukrajnában és irányította az orosz katonai hírszerzés tevékenységét Szíriában.

Ukrajna tagadja, hogy bármilyen szerepe lett volna pénteki merényletkísérletben, amelynek célpontja Alekszejev tábornok volt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok – Fotó: Facebook