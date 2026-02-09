Ukrajna ellenoffenzívára készülhet, kiterjesztenék a „halálzónát” – árulta el egy dandárparancsnok

Lehetséges egy ellenoffenzíva megindítása Oroszország ellen, de nem lesz olyan nagyszabású, mint amilyen a 2022 őszi volt – ezt nyilatkozta egy rádióinterjújában Kirilo Veres, a 20. ukrán dróndandár parancsnoka.

Kirilo Veres – aki korábban a legmagasabb katonai elismerést, az Ukrajna hőse címet is megkapta – az interjúban azt mondta, hogy egy nagyobb méretű, gyors támadás helyett

reálisabb forgatókönyv lehet az ellenség fokozatos visszaszorítása, valamint egy úgynevezett „halálzóna” létrehozása 15–20 kilométer mélységben.

„Nem hiszek a több száz kilométeres ellentámadásban. De az ellenség fokozatos visszaszorításában és a halálzóna kiterjesztésében – igen, abban hiszek” – mondta az ukrán parancsnok.

Hozzátette, hogy az ukrán védelmi erők jelenlegi fő feladata az, hogy az ellenség védelmi vonalainak mélyén is halálos csapásokat hajtsanak végre. Ezt azonban nehéz megvalósítani, mivel egyidejűleg támogatni kell a harci kontaktvonal teljes hosszán küzdő gyalogsági egységeket is a drónokkal. „Nem hagyhatjuk a gyalogságot támogatás nélkül akár csak néhány hónapra sem, hogy teljes mértékben a mélységi csapásokra koncentrálhassunk. Ez további kockázatokat jelent a fronton” – hangsúlyozta.

Elmondása szerint a modern hadviselés jelentős emberi és pénzügyi erőforrásokat igényel, és a műveletek hatékonysága a technológiától, különösen a pilóta nélküli rendszerektől (vagyis a drónoktól) függ – írta az UNIAN hírügynökség.

Orosz offenzíva is várható

Hozzátették: az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) egyik jelentése szerint Oroszország egyszerre több irányban is új offenzívát készíthet elő. Az elemzők úgy vélik, hogy a Kreml továbbra is a háború befejezésének erőszakos forgatókönyvére fogad.

Ők azt feltételezik, hogy Oroszország nyáron nagyszabású offenzív műveleteket tervez indítani Ukrajna déli részén és a Donbászban is.

Az elemzők nem zárják ki, hogy a Kreml erre a célra olyan stratégiai tartalékokat fog felhasználni, amelyek felhalmozása 2025 óta folyik.

Mindeközben Ukrajnát szintén egyre több mélységi csapás éri. Mint arról a hirado.hu-n nemrég beszámoltunk, nemrég az összes atomerőmű leállt a keletkezett károk miatt.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata által készített képen ukrán katonák egy 152 mm-es önjáró löveggel tüzelnek orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó frontvonalnál 2024. november 19-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)