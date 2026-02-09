Ukrajna 10 fegyverexport-központot nyit Európában – jelentette be Zelenszkij

Az államfő azt is közölte, hogy hamarosan megkezdődik az ukrán drónok gyártása Németországban – számolt be a The Kyiv Independent.
Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint február közepén indul el a termelés, és ő maga veheti át az első elkészült drónt.
Mint fogalmazott, egy teljes értékű, működő gyártósorról van szó. Hozzátette: az Egyesült Királyságban már jelenleg is működnek hasonló gyártókapacitások, amelyek mind ukrán technológiára épülnek.
Zelenszkij szerint Európa biztonsága ma már nagyrészt a technológián és a drónokon alapul. Több különböző projekt is fut, amelyek gerincét ukrán fejlesztések és ukrán szakemberek adják.
A fegyverexport-központok megnyitása és a külföldi fegyvergyártás része annak a szélesebb stratégiának, amelynek célja az ukrán hadiipar nemzetközivé tétele. Erre azért van szükség, mert az ország dróngyártási kapacitása már meghaladja a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket.
Mint korábban már a hirado.hu megírta, a bejelentés előzménye, hogy Zelenszkij tavaly októberben utasította a védelmi minisztériumot az ukrán fegyverek úgynevezett „ellenőrzött exportjának” előkészítésére. A tervek szerint Ukrajna a feleslegessé vált haditechnikai eszközöket értékesítené, az ebből származó bevételt pedig sürgősen szükséges fegyverek beszerzésére fordítaná.
Ukrajna védelmi ipara – különösen a drónszektor – látványos fejlődésen ment keresztül Oroszország 2022-es, teljes körű inváziója óta. Azóta több mint kétszáz dróngyártó vállalat jött létre az országban, amelyek olcsó, rugalmasan alkalmazható rendszereikkel alapjaiban formálták át a modern hadviselést.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)