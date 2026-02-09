Újabb börtönbüntetésre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas emberi jogi aktivistát, Nargesz Mohammadit

Összeesküvés miatt hat év, illetve propagandatevékenység címén további másfél év börtönbüntetésre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit – közölte vasárnap az ügyvédje az X-en.

Mosztafa Nili védence a börtönből számolt be az újabb szabadságvesztésről. Az iráni igazságszolgáltatás egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Nili szerint kiegészítő büntetésként a hatóságok két év kiutazási tilalmat állapítottak meg, valamint Huszf kistelepülésen rendelték el fogva tartását.

Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott.

2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon egészségügyi okok miatt. Tavaly decemberben vették ismét őrizetbe Meshedben.

Az ügyvéd bejegyzésében arról írt, arra számít, hogy az emberi jogi aktivistát egészségi állapotára tekintettel óvadék ellenében szabadlábra helyezik majd. Mohammadit három napja kórházba kellett vinni, majd ezt követően ismét hatósági őrizetbe került.

Kiemelt kép: Nargesz Mohammadi (Fotó: Wikimedia Commons)