Új magyar módszer segíthet kiszűrni a rejtett környezeti és egészségügyi kockázatokat

A különböző anyagok biológiai hatásainak vizsgálatára dolgoztak ki rendkívül érzékeny tesztrendszert a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint Datki Zsolt László, az SZTE kutatója munkatársaival – Bilicki Vilmossal és Jánki Zoltán Richárddal – pár milliméteres, mikroszkopikus állatokkal, úgynevezett mikrometazoákkal dolgozik. A kísérletek során ezek az élőlények speciálisan kialakított laboratóriumi környezetben élnek, és mozgásuk, viselkedésük révén fajspecifikus mintázatokat hoznak létre. Ezek a mintázatok nem pusztán látványos biografikák, hanem az élőlények élettani állapotát tükröző, értelmezhető „lenyomatok”, amelyekből következtetni lehet arra, hogyan hat rájuk egy adott vegyület, molekula vagy komplex anyag.

A kutatócsoport által alkalmazott módszer egyik kulcsa az ultraszenzitív biológiai modell és a hozzá kapcsolt mesterséges intelligencia vezérelt elemzés.

A rendszer rendkívül rövid idő alatt képes úgy eredményeket szolgáltatni, hogy egészen kis, akár nano- vagy pikomolos koncentrációban – szinte nyomokban – jelen lévő anyagok hatását is érzékeli.

A kutatók minden esetben azt vizsgálják először, hogy a tesztelt hatóanyagnak van-e biológiailag releváns hatása. Egy vegyület ugyanis nemcsak akkor jelenthet problémát, ha toxikus és elpusztítja az élőlényeket, hanem akkor is, ha megzavarja azok homeosztázisát, belső környezetük viszonylagos állandóságát. Egy adott anyag hatása lehet stimuláló vagy gátló jellegű, és előfordulhat, hogy az egyik faj gyorsabban reagál, mint a másik, ami már önmagában is felboríthatja az adott rendszer biológiai egyensúlyát.

Éppen ezért a módszer különösen alkalmas természetes környezetek modellezésére és komplex biológiai kölcsönhatások vizsgálatára is.

Az SZTE innovációs díjával elismert kutatás gyakorlati alkalmazási lehetőségei rendkívül sokrétűek lehetnek. A rendszer iránymutatást adhat a gyógyszer- és kozmetikai fejlesztések korai szakaszában, környezetvédelmi célokra alkalmas lehet természetes vizek vizsgálatára, de akár egy újonnan felfedezett ásványvíz-lelőhely esetében is segítséget nyújthat annak megítélésében, hogy a víz rendelkezik-e bármilyen kedvezőtlen biológiai hatással és ezáltal érdemes-e gazdasági hasznosításban gondolkodni – áll a közleményben.

