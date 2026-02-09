Új elnököt választott Portugália – a szocialista jelölt aratott győzelmet a választáson

Portugáliában a szocialista António José Seguro aratott győzelmet az elnökválasztás vasárnap tartott második fordulójában – derül ki a portugál választási bizottság honlapján közölt adatokból.

A voksok több mint 96 százalékos feldolgozottsága alapján

Seguro a szavazatok 66,2 százalékát szerezhette meg, kihívója a második fordulóban, a jobboldali André Ventura pedig a szavazatok mintegy 33,8 százalékát tudhatja magáénak.

A nem sokkal korábban közzé tett, szavazóhelyiségeket elhagyók körében készített felmérések (exit poll) ugyancsak Seguro 67-73 százalékos győzelmét vetítették előre.

A Portugálián az utóbbi napokban végigsöprő viharok okozta áradások miatt az ország déli és központi térségeiben található három önkormányzat is kénytelen volt egy héttel elhalasztani a voksolást. Ugyanakkor mindössze 37 ezer választópolgárról van szó, vagyis a választók 0,3 százalékáról, ami érdemben nem befolyásolja a végeredményt.

A 63 éves Antonio José Seguro a baloldalt képviseli: az 1990-es évek elején a szocialista ifjúsági szervezet vezetője volt, majd parlamenti képviselő, végül sportminiszter lett Antonio Guterres miniszterelnök mellett. Választási kampányában a demokrácia és a közszolgáltatások védelmezését hirdette.

A 43 éves André Ventura a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke. Pártja tavaly a jobboldali kormány első számú ellenzéki erejévé vált. A politikus először televíziós futballkommentátorként vált ismertté, később a politikában kezdett el karriert építeni.

Az elnökválasztás első fordulójában António José Seguro a szavazatok 31,1 százalékát szerezte meg. André Ventura (Chega) a második helyen végzett a szavazatok 23,5 százalékával.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz. Az általános választáson megválasztott portugál elnöknek nincs végrehajtó hatalma, de válság esetén döntőbírói szerepet tölthet be, és joga van feloszlatni a parlamentet, hogy parlamenti választásokat írjon ki.

Kiemelt kép: António José Seguro, a Szocialista Párt (PS) elnökjelöltje (k) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, miután győzött a portugál elnökválasztás második fordulójában Caldas da Rainhában 2026. február 8-án. Az államfőválasztás második fordulójában Seguro és André Ventura, a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke vett részt. MTI/EPA/LUSA/José Coelho.