Több százalékos a Fidesz előnye Kaposváron, más körzetekben még nagyobb lehet – friss felmérést közölt a Real-PR 93

A korábbinál szorosabb eredmény, de a Fidesz egyértelmű győzelme várható a kaposvári választókerületben – derült ki a Real-PR 93 most publikált, januárban készített felméréséből.

Mint írták, a Real-PR 93 2026. január közepén 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye. „A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket. A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben” – fogalmaztak a kutatás összefoglalójában.

Hozzátették: „Ebbe a trendbe illeszkedik a somogyi felmérés eredménye.

2022-ben ugyanebben a választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltje, Gelencsér Attila a szavazatok 47,63 százalékát, míg baloldali kihívója 34,8 százalékot szerzett.

A Mi Hazánk jelöltje, 5,91, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 2,33 százalékot kapott. Az összes többi (további öt) jelöltre együttesen a szavazatok 9,45 százaléka jutott. Nem véletlen, hogy a Tisza a teljes baloldal kannibalizálására törekszik”– írták.

A Real-PR 93 felmérése szerint egy„most vasárnapi” választáson a részvétel közel azonos lehet a négy évvel ezelőttihez (akkor 70, most 72 százalék).

A kormánypárti jelölt, aki változatlanul Gelencsér Attila, a leadott szavazatok 42,3 százalékát szerezheti meg (az összes biztos szavazó besorolása esetén), tiszás kihívója 37,9 százalékot kapna.

„Így a kormánypárti és a legnagyobb ellenzéki tömörülésjelöltje közötti különbség, részben a kevesebb induló, azaz a sikeres kannibalizáció miatt, 13-ról 5 százalék alá csökkent. A pártverseny átalakulásából előnyösen jött ki a Mi Hazánk, melynek jelöltje egyenesen a szavazatok 10,6 százalékát szerezheti meg. Az önállóan induló DK-s jelölt 4,7, a kutyapárti jelölt 4, míg a szocialista 0,6 százalékra számíthat” – ismertették a felmérés eredményét.

„Összességében, még a hibahatárok figyelembevételével is,

nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz–KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét a következő Országgyűlésben is. Ez a körzet 2022-ben a 32. legszorosabb választókerület volt, ha itt közel öt százalékos a Fidesz előnye, további 74 választókerületben ennél nagyobb is lehet” – foglalta össze a Real-PR 93.

„A közvélemény-kutatás 1000 fő személyes megkérdezésével készült 2026. január 9. és 17. között a választókörzet felnőtt lakosságára nemre, korra, iskolázottságra és településtípusra nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2%” – tették hozzá.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)