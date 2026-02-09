„Teljesen borzalmas volt” – Donald Trump kiakadt a Super Bowl félidei show-ján

Donald Trump amerikai elnök élesen kritizálta a Puerto Ricó-i Bad Bunny félidei show-ját a vasárnapi Super Bowl-on. Trump aközösségi oldalán azt írta, hogy a fellépés „teljesen borzalmas volt, minden idők egyik legrosszabbja” és szerinte „arculcsapás az ország számára.”

Trump úgy fogalmazott, hogy a műsor „semmiképp sem inspiráló,” nem képviseli „Amerika nagyságát,” és nem felel meg az ország „sikerrel, kreativitással és kiválósággal kapcsolatos elvárásainak” – közölte az ABC News.

Kifogásolta azt is, hogy a fellépés nagy része spanyol nyelven zajlott. „Senki sem érti, mit mond ez az ember” – mondta, a táncot pedig „különösen visszataszítónak” nevezte, tekintettel arra, hogy gyermekek is nézték a közvetítést világszerte.

A Grammy-díjas Bad Bunny az elmúlt hónapokban több alkalommal is konzervatív kritikák kereszttüzébe került, mióta tavaly bejelentették, hogy ő lesz a Super Bowl fellépője. A mérkőzés félidejében a kaliforniai Santa Clarában, a Levi’s Stadionban lépett színpadra.

Az előadás Bad Bunny Puerto Ricó-i és karibi gyökereire épült.

A műsor során Bad Bunny főként spanyol nyelvű dalaiból válogatott, és az amerikai kontinens országait bemutató vizuális elemekkel zárta az előadást: Chilétől Kanadáig, végül szülőföldjéig, Puerto Ricóig.

Egy átvezető részben saját útjáról is beszélt, hangsúlyozva az önmagába vetett hit fontosságát.

A színpadkép egy ponton cukornádmezőket idézett, utalva a Karib-térségre, majd egy piraguát – vagyis borotvált jégből készült helyi édességet – árusító stand is megjelent a műsorbna. Bad Bunny több slágerét is előadta, köztük a „BAILE INoLVIDABLE” és a „NUEVAYoL” című dalokat, utóbbit a New York-i „La Marqueta” piacot idéző díszlet előtt.

Az előadás egyik pillanatában a zenész egy Grammy-díjat adott át egy fiatal fiúnak, utalva saját sikereire. A zárásnál, a „DtMF” című dal közben tűzijáték világította be a stadiont.

A fellépéshez vendégként csatlakozott Lady Gaga, aki salsa ihletésű változatban adta elő a „Die With a Smile” című számát, majd Ricky Martin latin pop sztár is színpadra lépett.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: X.com)