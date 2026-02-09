Ha Európa megtámadja Oroszországot, akkor az arra adott válasz már nem egy különleges katonai művelet, hanem egy minden rendelkezésre álló eszközzel végrehajtott teljes körű csapás lesz – mondta Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter leszögezte: Oroszország nem támadja Európát, mivel arra nincs is szüksége.

Az EurAsia Daily beszámolója szerint az orosz külügyminiszter totális katonai választ ígért arra az esetre, ha Európa megtámadná Oroszországot és az már nem egy „különleges katonai művelet” lenne.

Az orosz nyelvű hírportál Szergej Lavrov NTV csatornának adott interjújából idézett. Ebben az orosz diplomácia vezetője úgy fogalmazott, hogy Oroszország különleges műveletet hajt végre Ukrajnában, és nem támadja Európát, egyetlen európai államot sem, már csak azért sem, mert erre nincs is szükségük.

Lavrov azonban hozzátette, hogy amennyiben Európa megtámadná Oroszországot, akkor – mint fogalmazott –

„az részünkről már nem különleges hadművelet lenne, hanem egy minden rendelkezésre eszköz felhasználásával adott teljes körű katonai válasz.”

Az EurAsia Daily a beszámolóban felidézte, hogy prominens európai vezetők állásfoglalásai szerint Oroszország állítólag „krónikus fenyegetést jelent az Európai Unióra nézve”.

A portál emlékeztet rá, hogy ezt a vélekedést Elina Valtonen finn külügyminiszter is megfogalmazta, Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Helsinkiben tett látogatása alkalmával.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)