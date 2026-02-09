Tarolt a japán kormánypárt az időközi választáson, kétharmados többségük lesz az alsóházban

A Takaicsi Szanae miniszterelnök vezette Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) a vasárnapi választásokat követően bizonyosan megszerzi a képviselőházi mandátumok kétharmadát – közölte az NHK japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítésére hivatkozva.

A jobbközép Japán Megújulás Párttal koalíciót alkotó LDP az NHK szerint

legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedést jelent a választások előtti 198 mandátumhoz képest.

Az Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito párt, amely ellenzéki koalíciót hozott létre Centrista Reformszövetség néven januárban, az előrejelzés szerint jelentős számú mandátumot fog veszíteni.

Takaicsi Szanae a japán közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy határozottan igyekszik majd megvalósítani politikai célkitűzéseit, miközben igyekszik majd megnyerni az ellenzék támogatását is. „Rugalmas leszek” – mondta.

„Úgy gondolom, hogy a jelenlegi kabinet jó csapat. Még csak alig több mint három hónapja alakult, de a tagjai nagyon keményen dolgoznak és eredményeket érnek el. Ezért nem hiszem, hogy változtatni fogok rajta. A legtöbb párt támogatja a fogyasztási adó csökkentését, így például az élelmiszerek adójának nullára vagy 5 százalékra történő mérséklését, vagy az összes termék adójának 5 százalékra történő redukálását. Az LDP kampányolt is a fogyasztási adó csökkentése mellett. Erősen szorgalmazom egy pártok feletti fórum létrehozását, hogy felgyorsítsuk a vitát erről a kérdésről, mivel ez egy fontos téma” – mondta a miniszterelnök.

Az NHK szerint kétharmados képviselőházi többséggel a kormány képes lesz elfogadni olyan törvényeket is, amelyeket az ellenzéki többségű felsőház visszautasít. Az alkotmánymódosítási javaslatoknak is ilyen mértékű támogatottságra van szükségük mindkét kamarában, mielőtt népszavazásra kerülnének.

Kiemelt kép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök, a kormányzó Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője sajtótájékoztatót tart az előrehozott parlamenti választások napján Tokióban, 2026. január 8-án. A Kyodo News japán hírügynökség exit poll felmérése szerint az LDP a választásokat követően bizonyosan megszerzi a képviselőházi mandátumok többséget. MTI/EPA/Reuters pool/Kim Kjung Hun.