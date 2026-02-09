Sztankay István 90 – filmes megemlékezés az évfordulón a Dunán

Február 14-e nemcsak a szerelmesek ünnepe, hanem a magyar színjátszás egyik meghatározó alakja, Sztankay István születésnapja is. A kivételes orgánumú, elegáns megjelenésű színész éppen 90 évvel ezelőtt 1936. február 14-én született, és maradandó nyomot hagyott a film, a színház és a televízió világában. A közmédia az évforduló alkalmából pályaindító filmjével idézi fel munkásságát.

Sztankay István 2014-ben hunyt el, de alakításai, hangja és elegáns színpadi jelenléte ma is él a nézők emlékezetében. A közmédia születése 90. évfordulója apropóján első – még főiskolás éveiben játszott – filmjét, az Égrenyíló ablak című alkotást február 14-én, 13:55-kor tűzi műsorára a Duna.

Az országos ismertséget a Bors sorozata hozta meg számára, valamint utánozhatatlan szinkronhangja, amit olyan színészeknek kölcsönzött mint Gregory Peck, Jean Paul Belmondo és Tony Curtis. Később még számos emlékezetes filmben láthatta őt a közönség – a többi között a Bolondos vakáció, Ninocska, avagy azok az átkozott férfiak, az Erdély aranykora vagy az Így írtok ti feldolgozásaiban. A felsorolt filmek és sorozatok máig népszerű darabjai a közmédia kínálatának.

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész, a József Attila Színház örökös tagja számára igazi otthon a színház volt. Játszott a Nemzeti Színházban, a Madách-ban és a József Attila Színházban. Repertoárján Shakespeare-, Molière- és magyar klasszikus szerepek egyaránt szerepeltek. Legyen szó drámai hősökről, ironikus figurákról vagy tragikus sorsú alakokról, mindig hitelesen és nagy formátummal állt a színpadon.

Magánéletében is a művészet vette körül, családjukban a színház és a film természetes közegnek számított. Gyermekei is művészi pályát választottak. Fia, Sztankay Ádám az M5 kulturális csatorna és a Duna meghatározó műsorvezetője.

Égrenyíló ablak – február 14-én, 14:10-től a Dunán, a film az adást követően korlátozott ideig elérhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Sztankay István kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes művész (Fotó: Farkas Tamás)