Paul Thomas Anderson kapta a rendezők céhének fődíját

Az Amerikai Rendezők Céhe (DGA) Paul Thomas Andersonnak ítélte oda a fődíját az Egyik csata a másik után című filmjéért a céh hétvégén Beverly Hillsben megrendezett 78. díjátadó gáláján.

A DGA fődíját elnyerő rendezők közül az utóbbi tíz évben kilencen kapták meg a legjobb rendező Oscar-díját is, így idén Paul Thomas Anderson is közel került hozzá, hogy megkapja első Oscarját. A rendezőcéh díjának nyolc évtizedes történetében csupán nyolc alkalommal fordult elő, hogy a céh döntése nem egyezett az amerikai filmakadémia szavazóinak döntésével.

Az Egyik csata a másik után a díjszezonban már a kritikusok díjait is begyűjtötte, valamint díjazták a Gotham Awards- és a Golden Globe-gálán is. Idén ez a produkció a legnagyobb favorit a legjobb film Oscar-mezőnyében.

A DGA legjobb rendező díjára Paul Thomas Andersonon kívül Ryan Coogler (Bűnösök), Gulliermo del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marthy Supreme) és Chloé Zhao (Hamnet) is versenyben volt.

Anderson a Beverly Hiltonban tartott díjátadón elmondott köszönőbeszédében megemlékezett a film másodstábjának rendezőjéről, Adam Somnerről, aki 2024-ben hunyt el.

A ceremónián Christopher Nolan, a rendezőcéh új elnöke elmondta, hogy nehéz idők járnak a filmkészítőkre. „A céhünkben foglalkoztatottak száma 2024-ben mintegy 40 százalékkal csökkent, majd ezt 2025-ben további visszaesés követte” – emlékeztetett Nolan.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közönség továbbra is ugyanannyit költ a filmesek munkájára, a szórakoztatásra, és ezt a befektetést a filmkészítőknek meg kell tudniuk téríteni.

A többi díjazott között volt Charlie Polinger, aki elsőfilmes rendezőként a The Plague című munkájáért kapta az elismerést, továbbá Mstyslav Chernov, a 2000 méter Andrijivkáig alkotója, aki a legjobb dokumentumfilmrendező kategóriában győzött, valamint a Stúdió című sorozatért Seth Rogen és Evan Goldberg, akik a vígjáték mezőnyben vitték el a trófeát.

