Paul Thomas Anderson kapta a rendezők céhének fődíját

A DGA fődíját elnyerő rendezők közül az utóbbi tíz évben kilencen kapták meg a legjobb rendező Oscar-díját is, így idén Paul Thomas Anderson is közel került hozzá, hogy megkapja első Oscarját. A rendezőcéh díjának nyolc évtizedes történetében csupán nyolc alkalommal fordult elő, hogy a céh döntése nem egyezett az amerikai filmakadémia szavazóinak döntésével.
Az Egyik csata a másik után a díjszezonban már a kritikusok díjait is begyűjtötte, valamint díjazták a Gotham Awards- és a Golden Globe-gálán is. Idén ez a produkció a legnagyobb favorit a legjobb film Oscar-mezőnyében.
A DGA legjobb rendező díjára Paul Thomas Andersonon kívül Ryan Coogler (Bűnösök), Gulliermo del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marthy Supreme) és Chloé Zhao (Hamnet) is versenyben volt.
Anderson a Beverly Hiltonban tartott díjátadón elmondott köszönőbeszédében megemlékezett a film másodstábjának rendezőjéről, Adam Somnerről, aki 2024-ben hunyt el.
A ceremónián Christopher Nolan, a rendezőcéh új elnöke elmondta, hogy nehéz idők járnak a filmkészítőkre. „A céhünkben foglalkoztatottak száma 2024-ben mintegy 40 százalékkal csökkent, majd ezt 2025-ben további visszaesés követte” – emlékeztetett Nolan.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közönség továbbra is ugyanannyit költ a filmesek munkájára, a szórakoztatásra, és ezt a befektetést a filmkészítőknek meg kell tudniuk téríteni.
A többi díjazott között volt Charlie Polinger, aki elsőfilmes rendezőként a The Plague című munkájáért kapta az elismerést, továbbá Mstyslav Chernov, a 2000 méter Andrijivkáig alkotója, aki a legjobb dokumentumfilmrendező kategóriában győzött, valamint a Stúdió című sorozatért Seth Rogen és Evan Goldberg, akik a vígjáték mezőnyben vitték el a trófeát.
Kiemelt kép: Paul Thomas Anderson (Fotó: X.com)