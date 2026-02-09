Orbán Viktor: Balmazújváros megmutatta, nem lesz itt brüsszeli bábkormány

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán értékelte a vasárnapi balmazújvárosi időközi választás eredményét.

Orbán Viktor a hétfő reggel közzétett Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán.”

„Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány”

– tette hozzá a kormányfő.

„Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!” – írta a poszt végén Orbán Viktor.

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, a kormányfő a hétvégén Szombathelyen szólalt fel a Digitális Polgári Körök rendezvényén.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi a Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)