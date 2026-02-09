„Nem tettem le róla, hogy legyen harmadik gyerekünk” – Szabó Máté őszintén vallott az apaságról

Szabó Máté ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most azonban kivételt tett: a Ridikül.hu Nem véletlen?! című podcastjában először mesélt arról, hogy éli mindennapjait családapaként. Megható részleteket árult el gyermekei érkezéséről, párjával való kapcsolatáról, és azt sem titkolta, miért volt számára tudatos döntés, hogy nem fiatalon alapít családot.

Szabó Máté a Duna sikerműsora, a Csináljuk a fesztivált! zenés showműsor sztárfellépőjeként is ismert előadóművész, színész, szinkronszínész a Ridikül.hu YouTube-csatornáján futó Nem véletlen?! podcastban vallott róla, milyen lányos apának lenni. A bensőséges beszélgetés során felidézte azt a napot, amikor megtudta, apa lesz, de két pozitív teszteredmény is érkezett akkor, kiderült, hogy elkapták a koronavírust.

„Másnap az orvosnál kezdtünk, aki azt mondta, semmilyen feljegyzésük nincs a korábbiakból, nem lehet pontosan tudni, mivel állunk szemben, úgyhogy csináljunk mindent úgy, ahogy eddig. Egészségben megérkezett az első babánk, majd a második, de nem tettem le róla, hogy egyszer legyen majd egy harmadik is” – mondta Szabó Máté. A művész arra is kitért, miért alapított tudatosan akkor családot, amikor késznek érezte magát erre lelkileg.

„Pont negyven voltam, amikor megszületett az első lányom, és egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. (…) Ha előbb váltam volna apává, akkor könnyen lehet, ketté vált volna a közös út, most viszont abszolút egyfelé tartunk a párommal. Réka évek óta főállású anya, mellette az én legnagyobb támaszom, és ő is színész” – mondta, és hozzátette, már ismerkedésükkor felmerült benne, hogy tökéletes anya lehetne belőle. „Gondoskodó, végtelen nyugalom árad belőle, amikor én némán üvöltök, ő akkor is türelmes” – vallotta be meghatottan.

Kitért arra is, hogy a család és a munka mellett már nem az éjszakába nyúló szórakozás jelenti számára a legnagyobb feltöltődést, hanem a mozgás. Rendszeresen eljár futni és kutyát sétáltatni, mert ilyenkor tudja igazán kiszellőztetni a fejét.

Fotó: Ridikül.hu