Mráz Ágoston Sámuel: Orbán Viktor a stabilitás embere, Magyar Péternek nem sikerült közösséget teremtenie

Míg Orbán Viktor miniszterelnök a stabilitás és a kiterjedt kapcsolatrendszer embere, addig Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének nem sikerült politikai közösséget teremtenie – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója hétfőn az Igazság órája című online műsorban.

Kifejtette:

Orbán Viktor a stabilitás, a kiterjedt kapcsolatrendszer embere, aki az amerikai elnöktől kezdve az orosz elnökön, a kínai vezetőn, az izraeli miniszterelnökön át a török elnökig mindenkivel jó kapcsolatot ápol.

Magyar Péternek ezzel szemben nem sikerült politikai közösséget építenie, viszont vannak nagyon komoly támogatói Brüsszelben, bizonyos pénzügyi körök, multinacionális cégek, amelyek a segítségére siettek. „Ám az ő logikájuk idegen a politika logikájától: ők soha nem az emberek által megválasztott személyekben gondolkodtak, soha nem olyan programokban, amelyek demokratikus felhatalmazást kapnak.”

Mráz Ágoston Sámuel utalt a Medián azon felmérésére, amelyik szerint Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. Azt mondta, a felmérés úgy készült, hogy egyesével megkérdezték, alkalmasnak tartják-e Magyar Pétert, illetve alkalmasnak tartják -e Orbán Viktort, holott a valódi döntési helyzet egy választás a kettőjük között. Valójában a szavazás egy versenyhelyzet lesz, tehát módszertanilag hibásan tették fel a kérdést – mutatott rá.

Kijelentette: az Indexen a közelmúltban megjelent, amerikai szakértő által végzett kutatás szerint – amelynek eredménye közel áll a Nézőpont Intézet számaihoz – 43 százalék Fidesz és 37 százalék Tisza listás eredményt mutat. Az elemzést végző amerikai szakértő kutatása azért figyelemreméltó, mert ő Donald Trump amerikai elnök közvéleménykutatója, aki 2024-ben a balliberális mainstream által prognosztizált eredményekkel szemben Trump győzelmét jelezte előre – tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel közölte: „Mi is ezt látjuk hogy a Fidesz vezet”, egyértelmű, a hibahatárokon túlmutató előnye van a Tiszával szemben, és ennek az egyik fő oka, hogy „Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas szimpátia, alkalmasság, megbízhatóság szempontjából.” Mint mondta, kérdésektől függően még a Tisza-szavazók harmada-ötöde sem szimpatizál Magyar Péterrel.

A balmazújvárosi választás tanulságai

A hétvégi balmazújvárosi időközi választáson elért fideszes győzelemre utalva Mráz Ágoston Sámuel beszélt az Orbán Viktor miniszterelnök által a közelmúltban megosztott poszt tartalmára, megerősítve, „ez csak a beharangozása a nagy áprilisi győzelemnek, és Balmazújváros példája is bizonyítja, hogy a magyarok nem kérnek egy brüsszeli bábkormányból.”

Ez természetesen többet jelent mint Balmazújváros egyik egyéni választókerületi eredményét, hiszen jelzi, „hogy azoknak a felméréseknek van igazuk, amelyek azt mondják, hogy a Tiszának nincsen 16-–18 százalékos előnye. Azon a vidéki Magyarországon, amit állítólag az országjárása során magyar Péter százhúsz százalékosan megnyert magának” – közölte.

47 százalék volt Nagy Zoltán (Fidesz–KDNP) eredménye és 43,7 százalék Molnár Péteré, a Tisza által támogatott civil jelölté, illetve indult egy független jelölt is – tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója, aki a Tisza Párt előnyét prognosztizálja, egy múlt heti beszélgetésük során úgy fogalmazott, az közelgő országgyűlési választáson „lehet, hogy a Fidesz fog győzni”.

Ugyancsak Róna Dániel tíz nappal ezelőtt hívta fel arra a figyelmet egy Medián-felmérésre, mely szerint 30 év alatt 93 százalékos lenne a választáson való részvételi hajlandóság. „Tudjuk jól, hogy a fiatalok inkább ellenzékiek, az idősek inkább kormánypártiak, ha egy fals adatot látunk, akkor természetes, hogy az ellenzékiek nagyobb számban kerülnek bele a mintába, és matematikailag le lehet vezetni, hogy sokan lennének az ellenzékiek, de ez nem tükrözi a valóságot” – mondta.

Kapitány Istvánról, a Tisza szakértőjéről szólva Mráz Ágoston Sámuel elmondta, hogy 37 millió dolláros vagyona van, Shell-részvényeket birtokol, melyek az ukrajnai háború hatására az értéküket jelentősen megnövelték. Orbán Anitáról szólva azt mondta: „Jobban szereti Ukrajnát, mint Zelenszkij.” Kármán Andrásról, aki szintén a Tisza szakértője, úgy nyilatkozott, hogy szerinte a bankadót el kell törölni.

Magyar Péter a multiadók tekintetében például kérdés nélkül jelentette be, hogy ezt eltörölné, a migrációs paktum kapcsán nem azt mondja hogy nem vezeti be, hanem azt, hogy nem fogad be migránst, ami azt jelenti, hogy ha Brüsszel nem küld katonákat, akkor nem fogad be, de az elvi kérdésekben fel foglalja adni az ellenállást – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel. Hozzátette: a Tisza egy protestpárt, „ami csak abból él, hogy ami jelenleg van, az minden rossz”.

Az euró bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy ennek ára a konvergenciaprogram, ami nem más, mint egy megszorítóintézkedés. Magyarország a német gazdaságtól való függőségét enyhíteni akarja, ezért az euró bevezetése, amely növelné ezt a függőséget, nem kívánatos – húzta alá a Nézőpont Intézet igazgatója.

Az a 47 százalékos támogatottság, ami a Fidesznél mérhető, azt gondolom, hogy négy ilyen nehéz év után hatalmas eredmény és siker a kormánypártoknak – emelte ki.

Mráz Ágoston Sámuel felidézte, Orbán Viktor azt nyilatkozta szombaton, hogy Magyarország ellensége Ukrajna, amíg azért dolgozik, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiaforrásoktól.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az ukrán kormányzatot tartja ellenségnek Magyarország, az ukrán emberek, különösen azok, akik a frontvonalon küzdenek teljesen értelmetlenül, azoknak a legnagyobb barátja Orbán Viktor, hiszen azáltal, hogy küzd és konfliktust vállal a béke mielőbbi elérése érdekében, az ő életüket védi – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)