Mínusz húszfokos fagy tör Ukrajnára, miközben lakások ezreiben nincs fűtés

Ukrajnát az elkövetkező napokban egy -20 Celsius-fok körüli minimumokat hozó hidegfront éri el, de helyenként még akár a -24 fok sincs kizárva. Mindeközben rengeteg háztartásban még mindig nincs fűtés.

Egy ukrán meteorológus, Vitalij Posztrigan, a Cserkaszi Hidrometeorológiai Központ vezetője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy milyen időjárás várható – írja a Sztrana nevű portál.

A szakértő szerint az eddigi kemény fagyok az elkövetkező napokban csak fokozódni fognak.

Posztrigan bejegyzése szerint hétfőn „a skandináv anticiklon fogja meghatározni az időjárást, ami további sarkvidéki levegő áramlását eredményezi a Cserkaszi régióban. Ezért éjszaka -13-18 °C, nappal pedig -8-13 °C hőmérsékletet jósolunk”.

„Február 10-én, kedden a hideg, száraz időjárás erősödik, az éjszakai fagyok -19-24 °C-ra, a nappali fagyok pedig -9-14 °C-ra emelkednek. ”

– tette hozzá.

Közlése szerint szerdától várható némi felmelegedés. Február 11-től a meleg Atlanti-óceán ismét beavatkozik a fagy diktatúrájába. Erősödik a meleg és párás levegő áramlása Dél-Európából. A hőmérséklet -4-8 °C-ra emelkedik. Éjszaka -3-5 °C-os enyhe fagyok, nappal 0 °C körüli hőmérséklet várható” – írta a meteorológus.

Nehéz a helyzet, különösen Kijevben

Ukrajna energiarendszere továbbra is súlyos terhelés alatt áll, és az atomerőművek vasárnap le voltak választva az áramhálózatról, miután Oroszország szombat éjjel célzott csapásokat indított Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen – írta cikkében a The Kyiv Independent (az atomerőművek leállásáról korábban a hirado.hu-n is beszámoltunk már).

Hozzátették: az egyik legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol a lakosok több napja csak másfél-két órányi áramot kapnak naponta (és sok helyen fűtés sincs, akár már hetek óta).

„Az energiarendszer helyzete továbbra is nehéz. Az áramhiány mértéke és az áramátviteli és -elosztó hálózatokban okozott károk jelenleg nem teszik lehetővé a vészhelyzeti áramszünetek feloldását a legtöbb régióban” – közölte az Ukrenergo állami energiavállalat vasárnapi nyilatkozatában.

Hozzátették azt is, hogy a munkások az áramellátás helyreállításán dolgoznak az erőművekben és a nagyfeszültségű alállomásokon, miután a hét elején két nagyszabású rakétatámadás és dróncsapás érte a hálózatot. Emellett szombaton az oroszok dróncsapásokat indítottak Ukrajna legnagyobb olaj- és gázipari vállalatának, a Naftogaznak a létesítményei ellen a Poltavai területen.

Kiemelt kép: Meleg étel oszt segélyként Marat Darmenov önkéntes (az előtérben) Kijevben az ukrán energiahálózat elleni rendszeres orosz támadások okozta áramszünetek egyike alatt, 2026. február 7-én (Fotó: MTI/AP/Szergej Gric)