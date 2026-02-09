Közeleg a határidő: két napig küldhetők be a választási árjegyzékek az ÁSZ-hoz

Már csak két napig lehet megküldeni a választási árjegyzékeket – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hétfőn az MTI-vel.

„Az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy a 2026. évi általános országgyűlési képviselői választásokhoz kapcsolódó hirdetések árjegyzékeit még 2026. február 11. nap 16:00 óráig fogadja be elektronikusan a valasztas@asz.hu címen vagy hivatali kapun (KRID azonosító: 103305376). Postai úton 1364 Budapest 4. Pf. 54 címen, személyesen pedig a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen fogadja az ÁSZ az árjegyzékeket hivatali időben” – írták.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a választásokat megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg határidőben megküldte a hirdetési árjegyzékét az ÁSZ részére.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal” – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)