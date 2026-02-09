Koncz Zsófia a családtámogatások fennmaradását nevezte a parlamenti választás tétjének

A 2026-os országgyűlési választás tétje a családtámogatások tekintetében óriási, hiszen a Tisza Párt hatalomra jutásával veszélybe kerülnének a mostani juttatások – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn az M1 reggeli műsorában.

Februárban kapják első szja-mentes fizetésüket a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák

Koncz Zsófiát annak kapcsán kérdezték, hogy ezekben a napokban kapják meg jövedelemadó-mentes bérüket a 40 és a 30 év alatti édesanyák, valamint a családi adókedvezményben részesülők.

Az államtitkár közölte:

különleges év az idei, ugyanis a magyar családok korábban soha nem látott méretű és mértékű – a GDP 5 százalékát kitevő, 4802 milliárd forintnyi – támogatást kapnak 2026-ban, ezzel közel 1000 milliárd forinttal több jut számukra, mint a tavalyi költségvetésben.

Kiemelte, a kormány tavaly indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek keretében mentesült a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed), megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának első lépése júliusban, jött az Otthon Start program szeptemberben, októberben pedig a kabinet egy régi álmát tudta teljesíteni, amikor egy lépésben a háromgyermekes édesanyák váltak szja-mentessé – sorolta.

Idén a családi adócsökkentés plusz program keretében további három fő dolgot tettek, folytatta Koncz Zsófia, hozzátéve, hogy

egyrészt a családi adókedvezmény duplázásának a másik fele is megtörtént, ami egymillió családot érintett, emellett a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessé váltak, továbbá bővítették a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét.

Éppen ezekben a napokban érkezik meg a családokhoz a megemelt fizetés, ami pedig nagyon komoly új mozgástér a családoknak – hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy csak januártól félmillió édesanya vált szja-mentessé, ami egy átlagkereset esetén 109 ezer forint pluszt jelent havonta.

Utalt arra, hogy a kormány elkötelezett a folytatásban: a kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, így 2027-től az 50 év alatti, 2028-től a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet.

Éppen ezért óriási a választás tétje, hiszen a családtámogatások, szja-mentességek, juttatások fenntartására a jelenlegi nemzeti kormány a garancia

– jelentette ki az államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz-kabinetek az elmúlt tizenöt évben – a koronavírus, az ukrajnai háború, a gazdasági nehézségek, az infláció – ellenére is betartották ígéreteiket, s

mindig a magyar családok mellett állt a kormány.

Ezzel szemben az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált a Tisza Párt politikusainak, gazdasági szakértőinek részéről, hogy

nem értenek egyet az édesanyák szja-mentességével, a családi adókedvezményt szeretnék megszüntetni vagy szűkíteni, s olyan progresszív adórendszert vezetnének be, amellyel gyakorlatilag mindenki rosszabbul járna, de a százezer család támogatását biztosító gyed is veszélybe kerülne

– hangoztatta Koncz Zsófia.

Közölte: valós veszély, hogy a Tisza Párt a családoknak szánt összegeket másra fordítaná, ezért fontos, hogy mindenki végiggondolja mindezeket, s ennek megfelelően felelős, komoly döntést hozzon a választásokon is.

Koncz Zsófia a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában mindezzel összefüggésben közölte: Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől elvegye. Ezt szerinte akár a családtámogatások eltörlése, a rezsiárak elszabadulása árán is megtennék, ezzel pedig a magyar családokat is veszélybe sodornák.

A jelenleg is zajló nemzeti petíció kitöltésével éppen abban segíthetnek az emberek, hogy a brüsszeli tervek ne valósulhassanak meg, s a magyar emberek és családok pénzét a jövőben is a magyar családokra fordíthassák

– mutatott rá.

Az államtitkár hozzátette: ha az emberek minél nagyobb számban töltik ki a petíciót, azzal segítenek a kormánynak a magyar álláspont erőteljes képviseletében, szemben például a Tiszával, a DK-val, mivel ezek a pártok az Európai Parlamentben mindent megszavaznak, legyen szó a háborúról vagy a migrációs paktum végrehajtásáról.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)