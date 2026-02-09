Kocsis Máté közzétett egy felvételt, amelyen Magyar Péter arról beszél, hogy az Európai Néppárt szakértői segítenek a Tisza programjában

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy az Európai Néppárt (EPP) csak az úgynevezett jogállamiságpárti, valamint Ukrajna-barát pártokkal, politikai szervezetekkel hajlandó együttműködni, és a magyar rezsicsökkentés zálogának tekinthető orosz energiahordozókról való leválást is elvárja. Magyar Péter a közzétett videó tanúsága szerint kijelentette: programjuk készítésében néppárti szakértők is részt vesznek, és ha az EPP-nek, illetve vezetőinek bármilyen támogatásra van szüksége a Tisza Párttól, azt megkapja.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben Magyar Péter arról beszélt, hogy

az Európai Néppárt számos anyagot, valamint szakértőt ajánlott fel a Tisza Pártnak kormányprogramja, illetve egy társadalmi szerződés kidolgozásához.

Kocsis Máté a közösségi oldalán elérhető felvétellel arra emlékeztetett, hogy az EPP segíti az ellenzéket, melynek vezetője, Manfred Weber már korábban világossá tette, hogy csak Európa-, illetve jogállamiságpárti, valamint Ukrajna-barát politikai szerveződéseket támogatnak, csak ilyenekkel tudnak együttműködni.

A videón szerepel a szintén az EPP-hez tartozó Ursula von der Leyen, aki korábban az úgynevezett LMBTQ-jogok be nem tartásával, valamint az illegális migráció elutasításával indokolta a Magyarországnak járó mintegy 20 milliárd eurós uniós források visszatartását, és kijelentette, hogy ez így is marad mindaddig, amíg Magyarország nem teljesíti ezeket a feltételeket. Az Európai Bizottság elnöke emellett világossá tette azt is, hogy le kell válni az Oroszországból megfizethető áron beszerzett fosszilis energiahordozókról, amely – mint tudható – a magyarországi rezsicsökkentés fenntartásának záloga.

A Kocsis Máté közösségi oldalán elérhető videó tanúsága szerint Magyar Péter kijelentette:

ha az EPP-nek, illetve vezetőinek bármilyen támogatásra van szüksége a Tisza Párttól, azt megkapja.

A Borsonline a videót szemléző cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kocsis Máté által megosztott képsorok olyan összefüggésekre világítanak rá, amelyre a Fidesz–KDNP, már a kezdetektől fogva figyelmeztet.

Kapcsolódó tartalom Kocsis Máté: A Tisza választási kamuprogramot hirdetett

Kiemelt kép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Tisza Párt elnökével és EP-képviselőjével, Magyar Péterrel egy közösen tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)