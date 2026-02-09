Kis mértékben nőni tudott Oroszország GDP-je tavaly

Lelassult az orosz gazdaság növekedése tavaly az előző évekhez képest. A statisztikai hivatal nem végleges adata szerint a hazai össztermék (GDP) 1 százalékkal nőtt 2025-ben.

Egy évvel korábban, 2024-ben a gazdaság 4,9 százalékkal, 2023-ban 4,1 százalékkal bővült.

A tavalyi növekedés mértéke megegyezik az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium várakozásaival, a jegybank 0,5-1 százalékos bővülést várt.

Az orosz GDP a tavalyi harmadik negyedévben 0,6 százalékkal, a második negyedévben 1,1 százalékkal, az első negyedévben 1,4 százalékkal nőtt.

A statisztikai hivatal a tavalyi utolsó negyedévre még nem közölt adatot, azt várhatóan a korábbi évek gyakorlatának megfelelően áprilisban ismertetik és ekkor közlik az előző negyedévek felülvizsgált adatát is.

Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 1,3 százalék, a jegybank 0,5-1,5 százalék közötti GDP-növekedést vár.

Tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése, decemberben emelkedett a munkanélküliség Oroszországban

Mindeközben az is kiderült, hogy az ipari termelés 1,3 százalékkal nőtt 2025-ben, ami lassulás a 2024. évi 5,1 százalékhoz viszonyítva. A tavalyi utolsó negyedévben az ipari termelés 2,3 százalékkal, a harmadik negyedévben 1,2 százalékkal, a második negyedévben 1,5 százalékkal, az első negyedévben pedig 0,1 százalékkal bővült éves összevetésben.

Az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium az ipari termelés 2,3 százalékos növekedését várja az idei évre. Ugyancsak a statisztikai hivatal adatai szerint tavaly 2,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a 2024. évi 7,2 százalék után.

A gazdaságfejlesztési minisztérium 2,5 százalékos növekedéssel számolt a múlt évre, az idei évre pedig 1,1 százalék növekedést becsül. Oroszországban a decemberi munkanélküliség 2,2 százalékra emelkedett a novemberi, történelmi mélypontnak számító 2,1 százalékról. Oroszországban 1 millió 643 ezer munkanélküli volt, 7 ezerrel több, mint novemberben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)