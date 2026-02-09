Kijevben elégedettek lennének, ha Magyar Péter győzne, mert támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és a fegyverszállításokat – közölte az ukrán elemző

Egy ukrán elemző elismerte, hogy Kijevben elégedettek lennének, ha Magyar Péter győzne, mert támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és a fegyverszállításokat. A Tisza nem tudna nemet mondani a háborúra és Ukrajna finanszírozására.

A Magyar Nemzet vette észre azt a videófelvételt, melyen Szerhij Sztukanov ukrán elemző arról beszélt, hogy szerinte az Orbán-kormány Ukrajna ellensége és a kijevi vezetés számára sokkal előnyösebb lenne egy kormányváltás Magyarországon.

Az elemző a felvétel során végig magasztalta Magyar Pétert. Kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, ha kormányra kerül, támogatni fogja Ukrajnát az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseiben.

Azt is elmondta, hogy Magyar Péter kész engedményeket tenni Brüsszelnek azokban a sarkalatos, Magyarország szuverenitását érintő kérdésekben, amelyekben a nemzeti kormány eddig ellenállt.

„Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége ”

– hangzott el a videóban. Sztukanov hozzátette:

ezért ha Orbán Viktor idén áprilisban a parlamenti választások következtében elveszíti a hatalmat, Ukrajnában elégedettek lesznek ezzel.

Mint elmondta:

„ami az EU-val és Ukrajnával kapcsolatos politikát illeti, természetesen ez számunkra jobb, sokkal jobb változat lenne, mint például az Orbán-rezsim.”

Ukrajna háborús támogatásában is számítanak Magyar Péterre, leginkább abban, hogy Kijev további fegyverekhez juthasson és folytathassa a konfliktust. Szerhij Sztukanov ukrán elemző a videóban megdicsérte a Tisza Párt vezetőjének kifejezett ukránbarát retorikáját és emlékeztetett, hogy Magyar Péter látogatást tett Kijevben is.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)