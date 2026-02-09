Jelentősen nő az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet – közölte az Ingatlan.com

A használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, az új építésű lakóingatlanok iránti érdeklődés ugyanakkor jelentősen nő – közölte az Ingatlan.com hétfőn az MTI-vel.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint a használt ingatlanok iránti kereslet az év első hat hetében több mint negyedével elmaradt az előző év azonos időszakától. Ezzel szemben az új építésű lakóingatlanok közül a házak iránt jelentősen megugrott az érdeklődés, településtípustól függően évi 21-43 százalékos erősödés látható.

Az Ingatlan.com elemzése szerint

összességében az új lakások és házak iránti kereslet idén az első hat héten a 2023-as és 2024-es évkezdet szintjét 75, illetve 26 százalékkal múlja felül, és tavalyhoz képest csak 8 százalékkal marad el.

A társasházi építményi jog 2026. március 1-jével hatályba lépő új szabályai lehetővé teszik, hogy a vásárlók már a tervezőasztalról vett lakásokra is hitelképes pozícióba kerüljenek. Ez kulcsfontosságú, mert a támogatott hitelek már szakaszosan, az építkezés aktuális készültségi fokához igazodva is folyósíthatóvá válnak, miközben a vevő bejegyzett joga biztonságot és zálogjoggal terhelhető fedezetet nyújt a bankok számára – hívta fel a figyelmet Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben.

A szakember szerint a szabályozás változása nemcsak a vevői biztonságot növeli, hanem a finanszírozási környezetet is alapjaiban írhatja át.

Az élesedő verseny és az olcsóbb forrásszerzés a fejlesztési költségek csökkenésén keresztül akár az új lakások négyzetméterárainak mérséklődésében is megmutatkozhat.

Ez a folyamat a családi házak és ikerházak építésének is újabb lökést adhat. Az Otthon Start program júliusi bejelentése óta a családi házakra kiadott építési engedélyek havi száma stabilan 700 felett maradt, ami dinamikus növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest. Mivel ezek a projektek jellemzően 1-1,5 év alatt végigfutnak, 2026 végére a megépült családi házak számában látványosabb bővülés várható – jelezte az ingatlan.com.

Mivel a használt és az új lakások árszintje a nagyvárosokban közel került egymáshoz, ezért egyre több vásárló gondolkodik el azon, hogy új építésű ingatlant vegyen.

A közlemény szerint ez a használt ingatlanoknál nem feltétlenül az árak zuhanását, de a drágulás jelentős lassulását vagy stagnálását hozhatja az idei első negyedév végétől kezdve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)