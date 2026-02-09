Hír TV: Totális áramkrízis Kárpátalján, a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek

A HírTV tudósítása szerint Kárpátalját is elérte a totális áramkrízis, miután a szomszédos régióban található hőerőművet súlyos orosz támadás érte, az emberek a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át, sokan az éjszakai órákban kénytelenek főzni vagy mosni, amikor épp van áramszolgáltatás. CIKKÜNK FRISSÜL

Középkori állapotok uralkodnak Kárpátalján, amely Ukrajna energetikai infrastruktúráját ért orosz támadások miatt az áramszünetek fogságába került – számolt be a magyarok által is nagy számban lakott, korábban a történelmi Magyarország részét képező területen létrejött döbbenetes állapotokról a HírTV.

A csatorna online felületén is elérhető beszámoló szerint tudósítójuk elmondta:

Kárpátalját is elérte a totális áramkrízis azt követően, hogy a szomszédos régióban található hőerőművet súlyos orosz támadás érte. A térségben naponta mindössze 3-4 órát van áram, ami teljesen megbénítja a mindennapi életet

– ismertette a televízió tudósítója, aki úgy fogalmazott:

a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek, sokan az éjszakai órákban kénytelenek főzni vagy mosni, akkor, amikor épp működik az áramszolgáltatás,

Miközben a nemzetközi partnerek a végsőkig tartó kitartásról beszélnek, a lakosság magára maradt a sötétségben, és a szakemberek szerint a rendszer helyreállítása még béke esetén is éveket vehet igénybe – mondta a tudósításban a HírTV munkatársa.

Kárpátinfo: Hétfőn maradnak a hosszú áramszünetek Kárpátalján

A Kárpátinfo.net vasárnap tette közzé a Zakarpattyaoblenerho Kárpátalja megyei áramszolgáltatónak a hétfőre érvényes, óránkénti áramkimaradásokkal kapcsolatos ütemtervét, mely szerint az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit.

Az egyes szakaszokba tartozó kárpátaljai települések pontos listája a Zakarpattyaoblenerho hivatalos weboldalán elérhető linken, valamint a vállalat Telegram chat-botjában tekinthető meg. Az aktuális áramkimaradásokkal kapcsolatos információk továbbá a szolgáltató honlapján, chatbotján és Facebook-oldalán is folyamatosan frissülnek.

Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat, ezért a lekapcsolások időpontjáról és mértékéről kizárólag a megyei áramszolgáltatók hivatalos felületein lehet naprakész tájékoztatáshoz jutni.

Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően takarékosan használják az elektromos energiát, ezzel is hozzájárulva az energiarendszer stabil működéséhez.

A Kárpátinfo.net a tudósításban emlékeztetett: február hetedikére virradó éjszaka Oroszország drónokkal és cirkálórakétákkal hajtott végre összehangolt támadást Ukrajna energiarendszere ellen. A légicsapások a nyugati országrészt is érintették: Voliny, Lviv (Lemberg), Ivano-Frankivszk térsége, valamint Rivne környéke is célponttá vált.

A légierő és a helyi hatóságok adatai szerint rakétákat észleltek többek között a Hmelnickiji, Csernyivci, Ivano-Frankivszki és Lviv megyékben is. Az előzetes információk alapján az orosz erők fő célpontjai a hőerőművek voltak, a támadás következményeinek pontos mértékét még vizsgálják – áll a karpatinfo.net oldalon elérhető beszámolóban.

Mint arról az EurAsia Daily portálra hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, vészhelyzeti közleményt adott ki az ukrán energiaügyi tárca, amelyben az ukrán energetikai infrastruktúra nehéz helyzetére hívták fel a figyelmet. A közleményben kiemelték a kijevi és a fővárosi régió helyzetét, ahol csak másfél-két óráig tartható fenn az áramszolgáltatás.

A tárca emlékeztet az elmúlt időszak energia-létesítmények elleni orosz támadásaira országszerte, ezért, mint írták: „a nagyfeszültségű állomások megrongálódása miatt kénytelenek voltunk leállítani az atomerőműveket.”

Ukrajnát az elkövetkező napokban egy -20 Celsius-fok körüli minimumokat hozó hidegfront éri el, de helyenként még akár a -24 fok sincs kizárva. Mindeközben rengeteg háztartásban még mindig nincs fűtés.

Kiemelt kép: Ukrajna-szerte rendkívül nehéz az emberek helyzete az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások miatt (Fotó: MTI/AP/Szergej Gric)