Hír TV: Totális áramkrízis Kárpátalján, a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek

Középkori állapotok uralkodnak Kárpátalján, amely Ukrajna energetikai infrastruktúráját ért orosz támadások miatt az áramszünetek fogságába került – számolt be a magyarok által is nagy számban lakott, korábban a történelmi Magyarország részét képező területen létrejött döbbenetes állapotokról a HírTV.
A csatorna online felületén is elérhető beszámoló szerint tudósítójuk elmondta:
Kárpátalját is elérte a totális áramkrízis azt követően, hogy a szomszédos régióban található hőerőművet súlyos orosz támadás érte. A térségben naponta mindössze 3-4 órát van áram, ami teljesen megbénítja a mindennapi életet
– ismertette a televízió tudósítója, aki úgy fogalmazott:
a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek, sokan az éjszakai órákban kénytelenek főzni vagy mosni, akkor, amikor épp működik az áramszolgáltatás,
Miközben a nemzetközi partnerek a végsőkig tartó kitartásról beszélnek, a lakosság magára maradt a sötétségben, és a szakemberek szerint a rendszer helyreállítása még béke esetén is éveket vehet igénybe – mondta a tudósításban a HírTV munkatársa.
Kárpátinfo: Hétfőn maradnak a hosszú áramszünetek Kárpátalján
A Kárpátinfo.net vasárnap tette közzé a Zakarpattyaoblenerho Kárpátalja megyei áramszolgáltatónak a hétfőre érvényes, óránkénti áramkimaradásokkal kapcsolatos ütemtervét, mely szerint az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit.
Az egyes szakaszokba tartozó kárpátaljai települések pontos listája a Zakarpattyaoblenerho hivatalos weboldalán elérhető linken, valamint a vállalat Telegram chat-botjában tekinthető meg. Az aktuális áramkimaradásokkal kapcsolatos információk továbbá a szolgáltató honlapján, chatbotján és Facebook-oldalán is folyamatosan frissülnek.
Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat, ezért a lekapcsolások időpontjáról és mértékéről kizárólag a megyei áramszolgáltatók hivatalos felületein lehet naprakész tájékoztatáshoz jutni.
Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően takarékosan használják az elektromos energiát, ezzel is hozzájárulva az energiarendszer stabil működéséhez.
A Kárpátinfo.net a tudósításban emlékeztetett: február hetedikére virradó éjszaka Oroszország drónokkal és cirkálórakétákkal hajtott végre összehangolt támadást Ukrajna energiarendszere ellen. A légicsapások a nyugati országrészt is érintették: Voliny, Lviv (Lemberg), Ivano-Frankivszk térsége, valamint Rivne környéke is célponttá vált.
A légierő és a helyi hatóságok adatai szerint rakétákat észleltek többek között a Hmelnickiji, Csernyivci, Ivano-Frankivszki és Lviv megyékben is. Az előzetes információk alapján az orosz erők fő célpontjai a hőerőművek voltak, a támadás következményeinek pontos mértékét még vizsgálják – áll a karpatinfo.net oldalon elérhető beszámolóban.
Az összes atomerőművet lekapcsolták Ukrajnában, Kijevben naponta csak másfél óráig van áramellátás
Mint arról az EurAsia Daily portálra hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, vészhelyzeti közleményt adott ki az ukrán energiaügyi tárca, amelyben az ukrán energetikai infrastruktúra nehéz helyzetére hívták fel a figyelmet. A közleményben kiemelték a kijevi és a fővárosi régió helyzetét, ahol csak másfél-két óráig tartható fenn az áramszolgáltatás.
A tárca emlékeztet az elmúlt időszak energia-létesítmények elleni orosz támadásaira országszerte, ezért, mint írták: „a nagyfeszültségű állomások megrongálódása miatt kénytelenek voltunk leállítani az atomerőműveket.”
Kiemelt kép: Ukrajna-szerte rendkívül nehéz az emberek helyzete az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások miatt (Fotó: MTI/AP/Szergej Gric)