Hatalmas dráma Liverpoolban: Szoboszlai Dominik csodagólt lőtt, majd piros lapot kapott és vereséget szenvedtek

Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Liverpool a 74. percben, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a hosszabbítás legvégén piros lapot kapott.

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott,

és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

This angle of Szoboszlai’s goal 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/wsJ4nIpQGm — الدوري الإنجليزي الممتاز (@alhjaj_abw10188) February 9, 2026

A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított.

A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City kontrából még támadhatott egyet.

Erling Haaland ekkor a labdát az üres kapura vezethette volna, Szoboszlai azonban visszarántotta őt.

Benzersiz bir an… Haaland, top oyundayken Szoboszlai’yi çekiyor, bu nedenle gol geçersiz. Szoboszlai, Haaland’ı yere indirerek net bir gol fırsatına engel oldu ve kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/Jg5FBQxAwe — ADDSpor (@addspor) February 9, 2026

Bár a labda így is a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította. A meccs eredményét tehát nem módosította az eset.

Úgy fest, hogy csak egy meccset kell kihagynia Szoboszlainak – a piros lap ellenére is nagyon jó értékeléseket kapott a meccs után

Jó hír azonban, hogy az azonnali piros lap most a jelek szerint nem fog többmeccses eltiltást jelenteni a magyar játékosnak. A Liverpool ugyanis a meccs után kiadott egy közleményt, amelyben azt írták: Szoboszlai Dominiknak csak a következő, Sunderland elleni idegenbeli találkozót kell kihagynia szerdán.

Az Index szerint a mérkőzés után a magyar játékos a kiállítás ellenére is jó osztályzatokat kapott a szakkommentátoroktól – bár volt, aki megjegyezte, hogy a Manchester City egyenlítő góljánál rosszul helyezkedett. A legtöbb értékelés 7-es vagy 8-as volt, de a liverpooli Lfcglobe.com 10-esre értékelte a teljesítményét. „Szoboszlai az egész meccsen pompásan játszott. A második félidő elején saját gólvonaláról tisztázott, és természetesen rúgott egy döbbenetes szabadrúgásgólt” – írták.

Premier League, 25. forduló:

Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)

Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)

szombaton játszották:

Newcastle United-Brentford 2-3 (1-2)

Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)

Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)

Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)

Fulham-Everton 1-2 (1-0)

Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)

Manchester United-Tottenham Hotspur 2-0 (1-0)

pénteken játszották:

Leeds United-Nottingham Forest 3-1 (2-0)

A tabella:

1. Arsenal 25 49-17 56 pont

2. Manchester City 25 51-24 50

3. Aston Villa 25 36-27 47

4. Manchester United 25 46-36 44

5. Chelsea 25 45-28 43

6. Liverpool 25 40-35 39

7. Brentford 25 39-34 39

8. Everton 25 28-28 37

9. Sunderland 25 27-29 36

10. Fulham 25 35-37 34

11. Bournemouth 25 41-44 34

12. Newcastle United 25 35-36 33

13. Crystal Palace 25 26-29 32

14. Brighton 25 34-33 31

15. Tottenham Hotspur 25 35-35 29

16. Leeds United 25 34-43 29

17. Nottingham Forest 25 25-38 26

18. West Ham United 25 31-48 23

19. Burnley 25 25-49 15

20. Wolverhampton Wanderers 25 16-48 8

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkőzésén Liverpoolban 2026. február 8-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)