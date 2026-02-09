Műsorújság
Hatalmas dráma Liverpoolban: Szoboszlai Dominik csodagólt lőtt, majd piros lapot kapott és vereséget szenvedtek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.09. 07:19

Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Liverpool a 74. percben, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a hosszabbítás legvégén piros lapot kapott.

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott,

és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított.

A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City kontrából még támadhatott egyet.

Erling Haaland ekkor a labdát az üres kapura vezethette volna, Szoboszlai azonban visszarántotta őt.

Bár a labda így is a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította. A meccs eredményét tehát nem módosította az eset.

Úgy fest, hogy csak egy meccset kell kihagynia Szoboszlainak – a piros lap ellenére is nagyon jó értékeléseket kapott a meccs után

Jó hír azonban, hogy az azonnali piros lap most a jelek szerint nem fog többmeccses eltiltást jelenteni a magyar játékosnak. A Liverpool ugyanis a meccs után kiadott egy közleményt, amelyben azt írták: Szoboszlai Dominiknak csak a következő, Sunderland elleni idegenbeli találkozót kell kihagynia szerdán.

Az Index szerint a mérkőzés után a magyar játékos a kiállítás ellenére is jó osztályzatokat kapott a szakkommentátoroktól – bár volt, aki megjegyezte, hogy a Manchester City egyenlítő góljánál rosszul helyezkedett. A legtöbb értékelés 7-es vagy 8-as volt, de a liverpooli Lfcglobe.com 10-esre értékelte a teljesítményét. „Szoboszlai az egész meccsen pompásan játszott. A második félidő elején saját gólvonaláról tisztázott, és természetesen rúgott egy döbbenetes szabadrúgásgólt” – írták.

Premier League, 25. forduló:

Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)

Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)

szombaton játszották:

Newcastle United-Brentford 2-3 (1-2)

Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)

Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)

Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)

Fulham-Everton 1-2 (1-0)

Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)

Manchester United-Tottenham Hotspur 2-0 (1-0)

pénteken játszották:

Leeds United-Nottingham Forest 3-1 (2-0)

A tabella:

1. Arsenal 25 49-17 56 pont

2. Manchester City 25 51-24 50

3. Aston Villa 25 36-27 47

4. Manchester United 25 46-36 44

5. Chelsea 25 45-28 43

6. Liverpool 25 40-35 39

7. Brentford 25 39-34 39

8. Everton 25 28-28 37

9. Sunderland 25 27-29 36

10. Fulham 25 35-37 34

11. Bournemouth 25 41-44 34

12. Newcastle United 25 35-36 33

13. Crystal Palace 25 26-29 32

14. Brighton 25 34-33 31

15. Tottenham Hotspur 25 35-35 29

16. Leeds United 25 34-43 29

17. Nottingham Forest 25 25-38 26

18. West Ham United 25 31-48 23

19. Burnley 25 25-49 15

20. Wolverhampton Wanderers 25 16-48 8

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkőzésén Liverpoolban 2026. február 8-án (Fotó:  MTI/EPA/Adam Vaughan)

