Hatalmas dráma Liverpoolban: Szoboszlai Dominik csodagólt lőtt, majd piros lapot kapott és vereséget szenvedtek

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott,
és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.
A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított.
A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City kontrából még támadhatott egyet.
Erling Haaland ekkor a labdát az üres kapura vezethette volna, Szoboszlai azonban visszarántotta őt.
Bár a labda így is a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította. A meccs eredményét tehát nem módosította az eset.
Úgy fest, hogy csak egy meccset kell kihagynia Szoboszlainak – a piros lap ellenére is nagyon jó értékeléseket kapott a meccs után
Jó hír azonban, hogy az azonnali piros lap most a jelek szerint nem fog többmeccses eltiltást jelenteni a magyar játékosnak. A Liverpool ugyanis a meccs után kiadott egy közleményt, amelyben azt írták: Szoboszlai Dominiknak csak a következő, Sunderland elleni idegenbeli találkozót kell kihagynia szerdán.
Az Index szerint a mérkőzés után a magyar játékos a kiállítás ellenére is jó osztályzatokat kapott a szakkommentátoroktól – bár volt, aki megjegyezte, hogy a Manchester City egyenlítő góljánál rosszul helyezkedett. A legtöbb értékelés 7-es vagy 8-as volt, de a liverpooli Lfcglobe.com 10-esre értékelte a teljesítményét. „Szoboszlai az egész meccsen pompásan játszott. A második félidő elején saját gólvonaláról tisztázott, és természetesen rúgott egy döbbenetes szabadrúgásgólt” – írták.
Premier League, 25. forduló:
Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)
Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)
szombaton játszották:
Newcastle United-Brentford 2-3 (1-2)
Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)
Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)
Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)
Fulham-Everton 1-2 (1-0)
Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)
Manchester United-Tottenham Hotspur 2-0 (1-0)
pénteken játszották:
Leeds United-Nottingham Forest 3-1 (2-0)
A tabella:
1. Arsenal 25 49-17 56 pont
2. Manchester City 25 51-24 50
3. Aston Villa 25 36-27 47
4. Manchester United 25 46-36 44
5. Chelsea 25 45-28 43
6. Liverpool 25 40-35 39
7. Brentford 25 39-34 39
8. Everton 25 28-28 37
9. Sunderland 25 27-29 36
10. Fulham 25 35-37 34
11. Bournemouth 25 41-44 34
12. Newcastle United 25 35-36 33
13. Crystal Palace 25 26-29 32
14. Brighton 25 34-33 31
15. Tottenham Hotspur 25 35-35 29
16. Leeds United 25 34-43 29
17. Nottingham Forest 25 25-38 26
18. West Ham United 25 31-48 23
19. Burnley 25 25-49 15
20. Wolverhampton Wanderers 25 16-48 8
Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkőzésén Liverpoolban 2026. február 8-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)