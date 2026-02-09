Műsorújság
Gyermekprostitúció és szexuális erőszak: nemzetközi bűnszervezet nyomára bukkantak Szenegálban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.09. 15:29

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A szenegáli rendőrség letartóztatott 14 embert egy francia állampolgár által működtetett, gyerekeket kizsákmányoló bűnszervezet utáni nyomozással összefüggésben – jelentették be a nyugat-afrikai ország hatóságai.

A letartóztatottak a tájékoztatás szerint mind szenegáli állampolgárok. Gyerekek elleni nemi erőszakkal és áruba bocsátásukkal vádolják őket.

A hatóságok szerint továbbá a gyanúsítottak arra kényszerítettek fiúkat, hogy AIDS-fertőzött férfiakkal, védekezés nélkül közösüljenek, az aktusokat pedig filmre vették.

A letartóztatottak közül négyet azzal gyanúsítanak, hogy a bűnszervezetet vezető francia Pierre Rober pénzt utalt a számlájukra. Arról egyelőre nincs információ, hogy a bűnbanda hogyan kerítette hatalmába a gyerekeket.

Az ügyben a szenegáli és a francia rendőrség közösen indított nyomozást, és összehangolt razziákat tartottak a gyanúsítottak Dakarban, illetve Kaolack városban található lakásán.

Szenegálban a 16 év alattiak elleni szexuális abúzusokat öttől tíz évig terjedő börtönbüntetéssel sújtják.

Emberi jogi szervezetek 2018-as jelentése szerint a korlátozott rendőri kapacitás – beleértve a hiányos állományt – gyakran megnehezíti a hatóságok munkáját ezen a területen is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

letartóztatásszexuális bűncselekmény Szenegál

