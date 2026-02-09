Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizz Air londoni járatához

A Wizz Air légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülődő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt.
A Wizz Air W95310-es számú gépén Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a „terrorista” szó jelent meg.
Emiatt biztonsági fenyegetéstől tartottak, s a személyzet továbbította Tel-Avivba az információkat, ahonnan vadászgépeket indítottak a gép elfogására.
Mint később kiderült, az egész mögött az állt, hogy az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján az általuk használt hálózat nevét.
A gép rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren. Az utasokat mindenesetre leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.
Ha az utaspár betartotta volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor az esetre nem kerülhetett volna sor – emlékeztetett az esetet ismertető Ynet hírportál.
A kiemelt kép forrása: X.com